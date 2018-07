Gran Bretagna | gli orari del weekend in TV

Nuovo caso Skripal in Gran Bretagna - coppia avvelenata con gas nervino a Salisbury : Gas nervino 'Novichok' di provenienza russa. La polizia britannica non ha dubbi: l' uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime, sono stati colpiti dallo stesso tipo di veleno che aprì il caso Skripal. E così a quattro mesi dalla vicenda dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia di riaprirsi un caso che sfociò in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli ...

Gran Bretagna : un GP che si preannuncia caldissimo : Con la Gran Bretagna si conclude un trittico di gare che ha già fatto la storia della F1: dal Paul Ricard a Silverstone passando per Spielberg. Una maratona logistica che per alcuni membri della squadra ha significato una trasferta continua, mentre altri sono rientrati in sede per poi ripartire al massimo dopo due giorni e […] L'articolo Gran Bretagna: un GP che si preannuncia caldissimo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari all’attacco in casa di Lewis Hamilton. Le Rosse per l’impresa nella tana del nemico : Si conclude il trittico di inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2018 e, dopo Francia e Austria, si fa tappa in Inghilterra, più precisamente sul tracciato di Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Un appuntamento storico su uno dei templi della velocità ma, soprattutto, casa di Lewis Hamilton. Non tanto perché il quattro volte campione del mondo è nato a Stevenage, a circa 80 chilometri dalla pista del ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Ferrari all’attacco in casa di Lewis Hamilton : Si conclude il trittico di inizio estate per quanto riguarda il campionato del mondo di Formula Uno 2018 e, dopo Francia e Austria, si fa tappa in Inghilterra, più precisamente sul tracciato di Silverstone, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Un appuntamento storico su uno dei templi della velocità ma, soprattutto, casa di Lewis Hamilton. Non tanto perchè il quattro volte campione del mondo è nato a Stevenage, a circa 80 chilometri dalla pista ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : l’inquietudine Mercedes verso Silverstone. Rischio penalità per le rotture in Austria? : Clima inquieto in casa Mercedes. Il doppio ritiro in Austria di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è stato un passo falso, storico, di cui a Brackley avrebbero fatto volentieri a meno. Per le Frecce d’Argento è quindi tempo di riflessioni e analisi, rapide perché incombe la terza gara in tre settimane, a Silverstone. Puntuale è arrivato il video pubblicato sull’account Twitter della scuderia, spiegando come dopo ogni weekend ...

Gran Bretagna - due persone intossicate da “sostanza sconosciuta” : Gran Bretagna, due persone intossicate da “sostanza sconosciuta” Gran Bretagna, due persone intossicate da “sostanza sconosciuta” Continua a leggere L'articolo Gran Bretagna, due persone intossicate da “sostanza sconosciuta” proviene da NewsGo.

Cannabis terapeutica : la Gran Bretagna verso la legalizzazione : Passo avanti in Gb verso la legalizzazione della Cannabis a scopo terapeutico: il Chief Medical Officer for England ha sottolineato l’esistenza di “evidenze conclusive” sui benefici di questa sostanza per alcune condizioni mediche. A riferire le parole di Sally Davies è il ‘Telegraph‘. L’Advisory Council for the Misuse of Drugs si pronuncerà sul tema nelle prossime settimane. A innescare l’esame della ...

Gran Bretagna - DUE PERSONE AVVELENATE DA SOSTANZA SCONOSCIUTA/ Salisbury - al lavoro anche l’antiterrorismo : GRAN BRETAGNA, due PERSONE AVVELENATE per "SOSTANZA SCONOSCIUTA": ultime notizie, la polizia parla di "incidente importante". Salisbury, teatro del caso Skripal(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:37:00 GMT)

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : nuovo fondo per la Ferrari - le Rosse sfidano la Mercedes in casa! Tutte le novità per Vettel e Raikkonen : Il Mondiale F1 non conosce soste e nel weekend sarà protagonista con il GP di Gran Bretagna, decima tappa di una stagione rovente e tiratissima. Sul circuito di Silverstone si conclude il micidiale trittico incominciato in Francia e proseguito in Austria: tre gare in quindici giorni che potrebbero risultare decisive per il campionato. Sebastian Vettel si è ripreso la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton che ha ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone tornano le gomme Pirelli “modificate”. Finora ha sempre dominato la Mercedes… : Terza ed ultima tappa del trittico di inizio estate del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo Le Castellet (Francia) e Spielberg (Austria), è la volta di Silverstone (Gran Bretagna). Sulla storica pista inglese la Ferrari si presenta in vetta ad entrambe le classifiche iridate (piloti e costruttori), avendo sfruttato sul Red Bull Ring il duplice ritiro delle Mercedes, evento più unico che raro. Sul tracciato del Northamptonshire, dunque, la posta ...

Formula 1 - gli orari del GP di Silverstone - Gran Bretagna - in tv : Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport Con il nostro Live blog vi porteremo nel circuito per farvi vivere da vicino le Grandi emozioni del weekend: cronaca, ...

Gran Bretagna - il settore terziario si espande più del previsto : L'indice PMI servizi della Gran Bretagna si è attestato a 55,1 punti, nel mese di giugno, mostrando una accelerazione rispetto a maggio quando l'indicatore era pari a 54 punti. Si tratta del maggiore ...

Gran Bretagna - due persone avvelenate da sostanza sconosciuta/ Salisbury - un altro caso Skripal? : Gran Bretagna, due persone avvelenate per "sostanza sconosciuta": ultime notizie, la polizia parla di "incidente importante". Salisbury, teatro del caso Skripal(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Gran Bretagna - due persone intossicate da 'sostanza sconosciuta' : Due persone sono in condizioni critiche in un ospedale di Salisbury, in Gran Bretagna, dopo essere state esposte a una "sostanza sconosciuta". E' successo a pochi chilometri da dove l'ex spia russa ...