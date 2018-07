Google Chrome Disco 100% | Come Risolvere Il Problema

Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome : Google sta vagliando l'idea di sostituire la casetta stilizzata che, nel browser da mobile, reindirizza alla Home. I candidati sono due L'articolo Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome in versione Canary introduce alcune modifiche all'interfaccia di Duplex : Nell'ultima versione di Google Chrome Canary l'interfaccia di Chrome Duplex è stata nuovamente modificata. Scopriamo insieme cosa è cambiato

Google Home - mini - e Chromecast non funzionano? Tranquilli - abbiamo la soluzione : Si tratta di un problema comune che ha colpito diversi utenti in tutto il mondo, me compresa. Ho provato ad attivare il mio Google Home mini per essere aggiornata sulle notizie del giorno e mi ha ...

A causa di un problema tecnico - per più di 12 ore non hanno funzionato i dispositivi Google Home e Google Chromecast : A causa di un problema tecnico, mercoledì per più di 12 ore non hanno funzionato i dispositivi Google Home e Chromecast di Google negli Stati Uniti e in diversi altri paesi. Anche in Italia diversi utenti hanno avuto problemi con

Google conferma alcuni problemi a Google Home e Chromecast - anche se sembrano limitati : Google conferma problemi di accesso a Google Home e Google Chromecast, senza però fornire informazioni dettagliate sulla natura del problema.

Google Earth per Chrome ed Android riceve il nuovo Measure Tool : Google Earth è uno dei servizi più suggestivi ed affascinanti del colosso di Mountain View ed oggi raggiunge un nuovo livello di utilità grazie al nuovo Measure Tool, che consente di misurare rapidamente aree e distanze. La nuova feature è disponibile nella versione per Chrome, arriverà in settimana per Android e prossimamente per iOS.

Un paio di interessanti novità renderanno ancora più utile Google Chrome : Google Chrome permette di scaricare automaticamente pagine e articoli da consultare offline, e presto potrebbe permettere si aggiungere manualmente le credenziali nel password manager integrato.

Estensioni Chrome si potranno scaricare solo dal Web Store di Google : Google ha annunciato una modifica a come puoi installare le Estensioni del browser Chrome, non sarai più in grado di installarle all'interno del browser o dal sito dello sviluppatore. Google afferma che le Estensioni si potranno scaricare solo dal Chrome Web Store. Google Chrome: Estensioni solo dal Web Store Fino ad ora gli sviluppatori erano in grado di offrire Estensioni direttamente dai propri siti Web per essere installate ...

Google Home e Chromecast possono rivelare la loro posizione ma è in arrivo il fix : Google Home e Chromecast sono affetti da una vulnerabilità che consente ad eventuali malintenzionati di ottenere la loro posizione. Ecco tutti i dettagli

Google Chrome Duplex rende più semplice navigare con una sola mano : Tra le funzionalità di Google Chrome Duplex vi è anche l'inserimento del pulsante home all'interno della barra degli strumenti. Ecco come funziona

Google Chrome Canary ci mostra le novità dell'interfaccia di Duplex : L'ultima release di Google Chrome Canary offre una prospettiva sul potenziale design che avrà Duplex una volta che sarà messo a disposizione di tutti

Google non consentirà più l'installazione delle estensioni di Chrome dai siti web : Google ha confermato di stare attualmente lavorando per vietare le installazioni delle estensioni di Chrome dai siti Web di terze parti, eliminando una particolare funzionalità del suo browser. Google ha sempre consentito il download di estensioni senza passare per lo store ufficiale attraverso la cosiddetta "installazione inline" che consiste in un link all'add-on implementato direttamente nel sito web. Tuttavia, ultimamente, ...

Google Pixelbook potrebbe a breve supportare Windows 10; la sconfitta di Chrome OS? : Google, con il suo Chrome OS, si è messa inevitabilmente in diretta competizione con Microsoft per quanto riguarda il mercato dei notebook ma, quanto pare, l'azienda di Mountain View dovrà presto scendere a qualche scomodo compromesso. Numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi facevamo già riferimento all'intenzione di Google di implementare a breve Windows 10, oltre che ovviamente Chrome OS, nel suo Pixelbook, un notebook di ...

Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome : Chi ritiene che la nuova scheda di Google Chrome sia piena di articoli inutili e desidera pulirla senza disabilitare completamente i consigli, può usare un flag