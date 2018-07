Godzilla e il pulcino

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Neanche il Caimano nei suoi momenti più onirici aveva sfondato questo limite, esponendo il capo dello Stato al pubblico ludibrio della propaganda sovranista. Ennesimo destinatario dei proclami di Matteo Salvini dal suo balcone elettronico, a favor di piazze virtuali e reali. Perché cosa è, se non una "offesa" al Quirinale e alle istituzioni la pressante richiesta di un incontro al capo dello Stato, per coinvolgerlo nella guerra santa contro la Cassazione, rea di una "sentenza politica" che "mette fuori legge la Lega"?Sentenza definitiva secondo la quale i poco meno di 49 milioni di soldi pubblici, versati dalla Lega come rimborso elettorale, sono scomparsi nel nulla, un unicum nella storia non poco edificante del finanziamento pubblico in Italia segnato dall'assenza di quella "trasparenza" fino a poco tempo fa invocata dai Cinque Stelle, anzi ragione costitutiva del ...