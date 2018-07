Gli studi Dear della Rai diventano gli studi televisivi Fabrizio Frizzi

Glicemia alta : nuovo studio individua un possibile rimedio contro il diabete : nuovo studio propone un possibile rimedio al diabete di tipo 2, la tipologia di diabete più diffusa, che si sviluppa in età adulta e comporta un innalzamento eccessivo della Glicemia in conseguenza ad un malfunzionamento del pancreas. Oltre ad essere una patologia al momento considerata cronica, per la quale esistono dei farmaci di mantenimento, ma non una vera e propria cura, rappresenta anche un rischio in quanto va ad influenzare molti altri ...

Lite Cottarelli-Borghi sulla flat tax. E in studio volano Gli insulti : Duro scontro tra Claudio Borghi e Carlo Cottarelli nel corso del programma In Onda su La7. I due si sono scontrati sui vantaggi dell'introduzione della flat tax in Paesi come la Russia.Dopo uno scambio di opinioni, i toni si sono alzati quando i due ospiti hanno iniziato a parlare del prezzo del greggio. "Il prezzo del petrolio da 10 a 60 euro al barile nel 2001? Sta facendo burla di se stesso", ha dichiarato Borghi."Sono stufo delle bugie", ha ...

Fondi Lega - dietro le quinte deGli studi di La7 c’è Salvini. E Mentana : “Perquisitelo” : In chiusura del TgLa7, il direttore Enrico Mentana si è colLegato con gli studi di In Onda (su La7) dove dietro le quinte stava aspettando di entrare in studio il vicepremier Matteo Salvini. “Perquisitelo!” ha scherzato Mentana, riferendosi alla sentenza della Cassazione sui 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato L'articolo Fondi Lega, dietro le quinte degli studi di La7 c’è Salvini. E Mentana: ...

Spazio - Nea Scout : un nuovo alleato per lo studio deGli asteroidi vicini alla Terra : C’è un nuovo alleato per lo studio degli asteroidi vicini alla Terra. Si chiama Near-Earth Asteroid Scout, ed è una missione del tipo cubesat che prevede lo sviluppo di un veicolo spaziale munito di una innovativa vela solare, capace di intercettare gli asteroidi che si trovano nei pressi del nostro pianeta. La Nasa, dopo anni di sperimentazione su tecnologie del genere, ha concluso con successo un test sul dispiegamento delle vele del piccolo ...

I fiGli di coppie omosessuali non hanno problemi psichici : lo sostiene uno studio italiano : I figli delle coppie omosessuali non hanno alcun problema psicologico, anzi starebbero meglio di quelli nati dall'amore di un uomo ed una donna. A sostenere che si sta meglio con due padri è uno studio italiano condotto dal Prof. Roberto Baiocco, coadiuvato dall'Università La Sapienza di Roma. Dopo anni, cosi come riportato da FanPage.it, si sta cercando di sfatare uno dei tanti pregiudizi sulle coppie omosessuali, con i figli di quest'ultimi ...

L'OVEST SELVAGGIO/ Su Rete 4 il film western girato neGli Studios di Hollywood (oggi - 1 luGlio 2018) : L'OVEST SELVAGGIO, Rete 4: nel pomeriggio va in onda il film western diretto da Harmon Jones nel 1956. Nel cast troviamo Dale Robertson, Mara Corday e Jock Mahoney. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Perché in Spagna - e non solo - tutti voGliono studiare la matematica : Secondo Element AI, un laboratorio canadese, al mondo ci sono soltanto diecimila persone capaci di studiare l'intelligenza artificiale al livello più alto e risolvere i problemi più difficili. E se ...

Lo studio scientifico : immortalità - la soGlia sono i 105 anni : Certo, arrivarci... Secondo uno studio scientifico, chi campa fino ai 105 anni poi ha meno rischi di morire. Sembra fantascienza, ma non è così. La ricerca dell'Università la Sapienza di Roma, pubblicata sulla rivista Scienze, fissa a 105 anni la soglia della longevità. sono stati presi in esame -

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università deGli studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...

Università deGli studi di Milano : Un genoma di terza generazione per tutti i vertebrati viventi : Del VGP fanno parte diversi importanti centri di ricerca nel mondo, tra cui il Vertebrate Genome Laboratory , VGL, alla Rockefeller University di New York, il Wellcome Sanger Institute in Inghilterra ...

Mondiali Russia 2018 – Opinionista muore dopo la terza sconfitta dell’Egitto : un infarto l’ha colto neGli studi tv : Abdel Rahim Mohamed muore d’infarto dopo la terza sconfitta consecutiva dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018 Tre sconfitte su tre match giocati, questo è stato il pessimo score dell’Egitto ai Mondiali di Russia 2018. Un risultato che ha messo i tifosi ed i calciatori di fronte ad una dura realtà da accettare e che ha colpito soprattuto uno dei suoi supporter più agguerriti. dopo la partita contro l’Arabia Saudita, che ...

Università. La Regione interviene sulle borse di studio "tutti Gli aventi diritto la avranno e sarà ancora più ricca" : Tutti gli studenti universitari che ne avranno diritto riceveranno la borsa di studio, che sarà molto più ricca rispetto al passato. Con l'aumento delle risorse regionali da 3 a 13 milioni di euro, ...

Vaccini obbligatori a scuola - il governo studia una proroga per la scadenza del 10 luGlio : Vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola, il governo prepara una proroga. È ormai probabile che la scadenza del 10 luglio venga posticipata a fine anno. Nessun passo indietro, ma cinque mesi in più...

