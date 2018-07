Gli embrioni italiani salveranno dall' estinzione il rinoceronte bianco

Embrioni in provetta 'VoGliamo salvare quei rinoceronti condannati all estinzione' : La riproduzione assistita in un animale come il rinoceronte è un campo di cui conosciamo molto poco' spiega Galli, 'padre' del primo toro e della prima cavalla mai clonati al mondo: Galileo e ...

Spagna Italia solo andata : il viaggio deGli embrioni per incontrare i loro futuri genitori : Negli ultimi due anni numerosi embrioni hanno viaggiato dalla Spagna all’Italia per incontrare i loro futuri genitori. Si chiamaRemote OvumDonation (DOD) la tecnica pioneristica che innova i trattamenti di riproduzione assistita “transfrontalieri“: non sono più i genitori a recarsi all’estero per l’impianto ma gli embrioni che li raggiungono nel Paese d’origine. Institut Marquès, centro internazionale di riferimento in ginecologia e ...