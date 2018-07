Gli elettroni giocano a dadi La nuova concezione di natura della meccanica quantistica

Governo : Cdm proroga termine di entrata in vigore deGli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante : Roma, 27 giu 21:19 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, di concerto... , Com,

Carta d’identità elettronica - dal primo luGlio prenotazioni solo dal sito del ministero : A partire da lunedì prossimo sarà possibile prenotare la richiesta di Carta d'identità elettronica solo tramite un'apposita sezione del sito del ministero degli Interni.Continua a leggere

Sciopero benzinai domani : 'colpa' della fatturazione elettronica prevista dal 1° luGlio : Lo Sciopero dei benzinai in Italia è ormai alle porte. Nel nostro Paese, dalle ore 22:00 di questo lunedì alle 22:00 di domani, 26 giugno, non sara' possibile rifornirsi presso i distributori autorizzati su strade e autostrade. Lo Sciopero è dovuto ad una scelta dei sindacati in accordo con i loro assistiti in to alla decisione dello Stato di applicare la fatturazione elettronica programmata per il prossimo primo luglio. --Ciò che si chiede è di ...

Fattura elettronica - Di Maio : “Irrealistica la scadenza del primo luGlio per benzinai - rimandiamo a gennaio” : Slitterà a gennaio dell’anno prossimo l’obbligo della Fatturazione elettronica per i benzinai che era previsto per il primo luglio e si apre ora un confronto fra governo e gestori per trovare un “percorso condiviso”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo sta “predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di Fatturazione elettronica per le vendite di ...

Roma. Carte d’Identità Elettroniche : dal 1° luGlio prenotazioni online : Dal prossimo 1° luglio a Roma è attivo, per il solo rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche – CIE, il sistema di

Sigarette elettroniche : ecco come Gli additivi aromatizzanti possono portare malattie cardiovascolari : C’è stato un rapido aumento dell’uso delle Sigarette elettroniche, in parte dovuto agli additivi aromatizzanti nei tabacchi lavorati, in parte alla percezione di un minore pericolo rispetto alle Sigarette combustibili. Numerosi studi sono stati condotti sui rischi creati dalle Sigarette elettroniche ai polmoni, ma il rischio per i vasi sanguigni e l’influenza generale sul corpo da parte degli aromi sono ampiamente sconosciuti. I pericoli ...

Milano dice stop ai diesel e adotta Gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

Milano - Comune contro la musica elettronica al parco Lambro. Gli organizzatori : “Dj da tutto il mondo - anche questa è cultura” : Serata annullata ed un cartello con una richiesta: “Lasciateci la libertà di ballare“. E’ quanto accaduto ieri al Peter Pan, storico locale nel parco Lambro, alla periferia est di Milano, la cui gestione è stata affidata, con un bando vinto nel 2014, all’associazione Saman. L’obiettivo dell’assegnazione era promuovere progetti culturali, ad esempio iniziative per bambini e anziani o favorire il reinserimento ...

La sigaretta elettronica Gli esplode in tasca - 43enne in ospedale con gravi ustioni : La batteria della e-cig che teneva in tasca si stava surriscaldando così l'uomo ha tentato di tirarla fuori ma non ha fatto in tempo ed ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sulla coscia e sulla mano.Continua a leggere

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio neGli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

Premio Nobel della Tecnologia al Fisico Suntola : daGli smartphone all'energia ha rivoluzionato l'elettronica : Dopo i computer, le ricadute positive della tecnica di Suntola si sono fatte sentire nel mondo dei telefoni cellulari e poi degli smartphone, permettendo di ottenere dispositivi sempre più ...

Enel sceGlie droni e sistemi elettronici per proteggere le sue centrali : Tecnologia israeliana per il sistema a radiofrequenza che intercetta, hackera e blocca i droni ostili e per il drone che sarà impegato per vigilare automaticamente sull'impianto e rendere più rapida e ...

Usa - esplode sigaretta elettronica : morto 38enne/ Aperta indagine : i numeri deGli incidenti : esplode sigaretta elettronica, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:26:00 GMT)

Sigaretta elettronica killer : morte choc neGli Stati Uniti : La Sigaretta elettronica si è trasformata in un'arma mortale per un trentottenne originario della Florida. Tallmadge D'Elia è deceduto in to all'esplosione del dispositivo di vaporizzazione. Le schegge dell'e-cig si sono trasformate in proiettili che hanno fracassato il cranio dello sfortunato fumatore. Sulle cause che hanno determinato il singolare incidente sono ancora in corso accertamenti. L'uomo è stato trovato morto dopo che l'incendio ...