Gli analfabeti che vogliono ristabilire le condizioni della guerra

Ora anche Gli analfabeti hanno un social network : Federico MalerbaLa notizia non sembra neanche una notizia: è nato il primo social network per analfabeti. Ma non quelli "funzionali", che - secondo la definizione dell'Unesco - "sono incapaci di comprendere, valutare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società", e nemmeno quelli che con la grammatica hanno un rapporto più o meno complicato. No, qui stiamo parlando di analfabeti veri e propri, impossibilitati, ...