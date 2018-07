Giulia Grillo | Tra qualche mese sarò mamma | vaccinerò mio figlio

Giulia Grillo : "Aspetto un bambino e lo farò vaccinare" : Il ministro della Salute: "Salvini? Anche lui ha vaccinato i suoi figli"

Vaccini - Giulia Grillo illustra la circolare : Il ministro della Salute 5 Stelle annuncia la sua gravidanza durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019

Vaccini - l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...

Giulia Grillo - ho conosciuto il ministro della Salute e abbiamo parlato di medicina integrata : Nel 2015 partecipai ad un Convegno organizzato presso la Camera dei Deputati centrato su alimentazione, Salute e ambiente. Mi diverte condividere l’aneddoto di come ci arrivai: ero stata invitata tramite una mail alla quale inizialmente non risposi, credendo impossibile che la Camera dei Deputati mi inviasse un invito e quindi spostando la mail nello spam. All’ennesima sollecitazione, mi convinsi che mi stessero effettivamente invitando alla ...

Giulia Grillo avvia il rinnovo di due commissioni dell'AIFa : ... di economia sanitaria e farmaco-economia, nonché di organizzazione sanitaria e di diritto sanitario. , MATILDE SCUDERI ,

La videolettera di Riccardo Bocca a Giulia Grillo : La videolettera di Riccardo Bocca a Giulia Grillo Al nuovo ministro della Salute è stata chiesta particolare attenzione al tema dell'obesità in fantile. Secondo l'Oms l'81% dei bambini e adolescenti in età scolare mette a rischio la propria salute con uno stile di vita errato Parole chiave: ...

La videolettera di Riccardo Bocca a Giulia Grillo - : Al nuovo ministro della Salute è stata chiesta particolare attenzione al tema dell'obesità in fantile. Secondo l'Oms l'81% dei bambini e adolescenti in età scolare mette a rischio la propria salute ...

Salvini contro l'obbligo di vaccini a scuola. Il ministro della Salute Giulia Grillo frena : La politica 'non fà scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura" Gelo di Di Maio, che cita ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

Il Css chiede di vietare la cannabis light - per Giulia Grillo è una richiesta troppo forte : Il Consiglio Superiore di Sanità chiede di vietare nuovamente la vendita di cannabis light, ma il ministro della Salute risponde dicendo che si tratta di una conclusione un po' troppo forte dal momento che la quantità di sostanza presente nella marijuana "legale" è un quantitativo molto basso. Giulia Grillo specifica che ad ora non si pensa alla chiusura dei negozi che vendono cannabis light e che basterebbe una precisa regolamentazione, poi ...

Appello a Giulia Grillo : "Più attenzione per i malati reumatici" : Milano, 19 giu. , AdnKronos Salute, - "Non possiamo parlare di prevenzione, diagnosi precoce e cure mirate senza chiamare in causa il mondo della politica, al quale torniamo a chiedere più attenzione ...

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

Vaccini - Giulia Grillo : 'Valuteremo tempi e modi d'intervento' - : Il ministro della Salute, ospite a Sky TG24 ha dichiarato che vaccinarsi è necessario ma "ogni Paese sceglie la propria politica in merito"

Vaccini - Giulia Grillo : "Valuteremo tempi e modi d'intervento" : Vaccini, Giulia Grillo: "Valuteremo tempi e modi d'intervento" Il ministro della Salute, ospite a Sky TG24, ha dichiarato che vaccinarsi è necessario ma "ogni Paese sceglie la propria politica in merito" Parole chiave: ...