Giro Rosa – La prevenzione alla corsa italiana femminile | l’iniziativa del Centro

Giro Rosa 2018 : le italiane per la classifica generale. Elisa Longo Borghini la punta - Erica Magnaldi l’outsider : Il Giro Rosa 2018 prenderà il via venerdì 6 luglio da Verbania. La corsa a tappe più importante del ciclismo femminile vedrà alla partenza anche quest’anno grandi campionesse che lotteranno per la conquista della maglia Rosa. Le nostre atlete cercheranno di essere grandi protagoniste nella corsa di casa e andiamo quindi a scoprire le atlete italiane che potranno lottare per la classifica generale di questo Giro Rosa. Tra le favorite assolute per ...

Giro Rosa 2018 : la startlist - le squadre e le partecipanti. Marianne Vos a caccia del quarto centro - c’è anche Elisa Longo Borghini : Il conto alla rovescia sta per concludersi. Venerdì 6 luglio prende il via il Giro Rosa, la corsa a tappe di dieci giorni che si percorre lungo il suolo italico. Il percorso ricco di salite impegnative, tra cui lo Zoncolan che si affronterà nel corso della penultima frazione, ha richiamato l’attenzione di molte scalatrici nostrane e straniere all’interno dei 24 team in gara. Tra i nomi caldi spicca quello della tre volte vincitrice ...

Giro Rosa 2018 : le favorite. Elisa Longo Borghini sfida Annemiek van Vleuten e Katarzyna Niewiadoma : Venerdì 6 luglio scatterà il Giro Rosa 2018, la corsa a tappe più importante del ciclismo femminile. Le migliori atlete del mondo si sfideranno attraverso dieci frazioni per conquistare l’ambita maglia Rosa. La campionessa in carica Anna van der Breggen sarà assente. L’olandese ha deciso infatti di cercare nuovi stimoli nella mountain bike e partecipare alla tappa di Coppa del Mondo in Val di Sole. Chi sarà quindi la nuova regina? Cerchiamo di ...

Giro Rosa 2018 : il percorso e le dieci tappe ai raggi X. C’è anche il Monte Zoncolan! : Tutto pronto per il Giro Rosa 2018: una delle più importanti corse a tappe del circuito del World Tour di ciclismo femminile scatta venerdì con una cronometro a squadre in quel di Verbania. percorso mai così duro per la Corsa Rosa: tantissime salite da affrontare. Andiamo a scoprire le dieci tappe che assegneranno il trofeo ai raggi X. 1. Verbania – Verbania 15,500 km (Cronometro a squadre) / Venerdì 6 luglio Cronosquadre piatta, per le ...

Giro Rosa 2018 : programma - orari e tv. Le date delle 10 tappe : Tra pochi giorni prenderà il via la 29esima edizione del Giro Rosa, la corsa a tappe più importante di ciclismo femminile su strada che si sviluppa all’interno del Bel Paese. Si parte il prossimo 6 luglio dalla cronosquadre di Verbania per poi giungere alla passerella finale il 15 dello stesso mese a Cividale del Friuli (UD). Quella di quest’anno sarà una dieci giorni più complicata rispetto alle stagioni precedenti. In vista dei ...

Non sarà solo sport. Con il Giro in rosa «la Valle in vetrina» : La tappa del Giro rosa annunciata dallo striscione ufficiale appena posato e un paese in fermento che promette eventi gastronomici collegati all'arrivo delle cicliste in programma l'11 luglio. È ...

Giro d’Italia under 23 2018 : ancora un dominio colombiano. Tappa a Munoz - maglia rosa ad Osorio : Una scena già vista a questo Giro d’Italia under 23 2018: eravamo alla quarta Tappa, con la doppietta colombiana al Passo Maniva. Stesso epilogo per quanto riguarda la frazione numero otto, con partenza da Levico Terme ed arrivo ad Asiago dopo 157,2 chilometri, con le salite verso Monte Grappa e Foza. A vincere è Cristian Camilo Munoz, davanti al connazionale Augusto Rubio, mentre Alejandro Osorio torna a vestirsi di rosa, per ...

Giro di Svizzera 2018 : vittoria spettacolare di Nairo Quintana ad Arosa. Richie Porte resta in giallo : Una vittoria da vero campione per Nairo Quintana nella settima tappa del Giro di Svizzera. Il colombiano della Movistar centra il primo successo stagionale grazie ad una grandissima azione sulla salita finale di Arosa, con un attacco ad oltre 27 km dal traguardo. Seconda posizione per il danese Jakob Fuglsang che taglia il traguardo insieme all’australiano Richie Porte, che riesce a difendere la maglia gialla. Tantissimi attacchi fin dalla ...

