Giovanni Tria | Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse vanno di pari

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si faranno insieme” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passi e si faranno dunque insieme: "Devono andare di pari passo, in quanto sono misure necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica. Una maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo e tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia tappa la bocca ai grillini spendaccioni : E per essere sicuro che nessuno sgarri, il ministro dell' Economia ha deciso di imbrigliare i punti del programma più rischiosi sotto il profilo della finanza pubblica in tre task force: una si ...

Alan Friedman : 'Il ministro Giovanni Tria cerca di rassicurare i mercati ma non dice dove trova i soldi' : Alan Friedman non perde occasione per massacrare il governo Lega-M5s . L'ultima critica del politologo è al ministro dell'Economia Giovanni Tria : 'Cammina sulle uova', scrive sul suo profilo Twitter , 'cerca di rassicurare i mercati sul debito di 2,3 mila miliardi dell'Italia, eppure non sembra capace di spiegare come ...

Giovanni Tria - "Calo del debito prima di tutto"/ Def - ministro dell'Economia : "Rispettiamo gli impegni" : Giovanni Tria, "Calo del debito prima di tutto": via libera del Senato sul Def, il ministro dell'Economia sottolinea che il Governo "rispetterà gli impegni"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Ma Giovanni Tria lo sa di essere il ministro del governo Salvini-Di Maio? : Le prime dichiarazioni del titolare dell'Economia sono state rassicuranti. Ma smentiscono tutto quello che c'è scritto sul contratto tra Lega e 5 Stelle. Ora il punto è capire chi detta la linea

Tensione Italia-Francia - Giovanni Tria cancella l'incontro col ministro francese dell'Economia : ... mentre oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro che era il programma per domani col ministro francese all'economia Bruno Le Maire . Tria sarà invece regolarmente venerdì ...

Giovanni Tria : il neo ministro dell'economia conferma la volontà di rimanere nell'Euro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista al vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, nella quale talune possibili ambiguità sulla futura azione del nuovo governo sono state sciolte. In particolare, con riferimento alla permanenza dell'Italia nell'area Euro, la posizione unanime di tutte le forze politiche di maggioranza, va nella direzione di escludere categoricamente qualunque ipotesi di uscita ...

Paolo Savona - la mossa spacca-Europa con cui terrorizza i tedeschi : pronto ad andare all'Ecofin con Giovanni Tria : Il ministro per gli Affari europei , e non dell'Economia per l'ormai celeberrimo diktat di Sergio Mattarella , ha un'idea, piuttosto scomoda: partecipare all'Ecofin insieme al titolare dell'Economia, ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Giovanni Tria - "Impegno Governo sull'euro"/ Ministro dell'Economia : "Il debito pubblico calerà" : Giovanni Tria, "Impegno Governo sull'euro": il Ministro dell'Economia ha parlato degli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, "il debito pubblico calerà".(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Giovanni Tria - l'inquietante silenzio del ministro dell'Economia su spread e Borsa : il retroscena terrificante : Cauto e 'preoccupato'. In questi giorni di spread alle stelle e crolli in Borsa , l'unico che avrebbe diritto a parlare è Giovanni Tria , il ministro dell' Economia . Che invece tace. Il motivo? L'ha confidato ai suoi più stretti collaboratori e ai colleghi: 'Ogni parola può influenzare i mercati'. Il guaio è che nel governo molti non hanno considerato ...

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria : "Un vasto programma di investimenti pubblici finanziato in deficit" : "Un vasto programma di investimenti pubblici infrastrutturali potrebbe essere attuato e finanziato in deficit senza creare un problema di sostenibilità dei debiti pubblici attraverso un finanziamento monetario palesemente condizionato a livello europeo". E' questa l'opinione del neo ministro dell'Economia Giovanni Tria, contenuta in un articolo inedito pubblicato sul sito Formiche.it firmato insieme all'economista Pasquale Lucio ...