Giornata mondiale del bacio | per Italiani il più importante è sempre quello della mamma

7 luglio - Giornata mondiale del cioccolato - trattamenti benessere a base del cibo degli dei : Il 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato, che fortunatamente quest’anno cade di sabato! Un ottimo motivo per non limitarsi a festeggiare con una tavoletta in più… ma dedicandosi qualche profumatissimo trattamento di benessere. Il “cibo degli dei” è infatti anche un piacere per la pelle. E uno dei rimedi naturali più utilizzati nei trattamenti di bellezza, per la sua carica di antiossidanti che mantengono l’epidermide elastica, la ...

Go Skateboarding Day 2018 : il video report della Giornata mondiale dedicata allo skateboarding! : Qui, però, cominciamo con il rivivere le emozioni del Go Skateboarding Day con un paio di video dagli eventi DC sparsi per il mondo . Si parte da Barcellona , più precisamente dalla zona adiacente il ...

Giornata mondiale degli ufo - è possibile un'ufologia amica della scienza? : Gli ufologi non sono tutti uguali. Per la Giornata mondiale degli ufo parliamo dell'ufologia filoscientifica, come quella che in italia conduce il Cisu

Giornata mondiale degli ufo - è possibile un’ufologia amica della scienza? : Un recente articolo sulla rivista Ufo del Cisu racconta un retroscena inedito sul film Totò sceicco (1950): in origine la sceneggiatura parlava di Atlantide e dischi volanti. Fare ufologia con senso critico significa anche occuparsi di come gli ufo sono raccontati nella cultura di massa. (foto: Ufo – Rivista di Informazione Ufologica) Nei primi giorni di luglio del 1947 ebbe inizio la saga di Roswell, cittadina del New Mexico nota quasi ...

Oggi Giornata mondiale contro la sclerosi sistemica : La sclerosi sistemica è una malattia reumatica, autoimmune, sistemica, inserita recentemente tra le malattie rare coperte dai Livelli Essenziali di Assistenza. Il 29 giugno è la giornata mondiale contro questa malattia rara e la Fondazione Cesare Serono ha, per l’occasione, intervistato la Presidente della Lega Italiana sclerosi sistemica, Manuela Aloise. L’Associazione unisce a livello nazionale i pazienti e i famigliari dei pazienti affetti da ...

Giornata mondiale sclerosi sistemica : Calabria la regione più malata : “sclerosi sistemica, se ne parla ancora poco” in occasione dell’ottava Giornata mondiale della sclerosi sistemica. Mancano i centri specialistici.

Pride 2018 : com’è nata la Giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt : Il 30 giugno tappa a Milano del Gay Pride italiano che ha preso il via il 9 giugno a Roma. Lo stesso 30 si conclude il ciclo delle marce e parate che celebrano il Pride con gli appuntamenti di Padova, Palermo, Perugia e Pompei. Il 28 giugno è stato eletto Giornata mondiale del Pride, termine ormai preferito per includere oltre agli omosessuali l’intera galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) che celebra il proprio orgoglio ...

Giornata mondiale della lotta alla droga - Mattarella a San Patrignano 'Chi salva una vita salva il mondo intero' : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

29 giugno - Giornata mondiale della Sclerodermia : Pini-CTO e AILS in prima linea per promuovere informazione e diagnosi precoce : Segue oltre 400 pazienti, impiegando, per prima in Italia,innovative terapie a base di cellule staminali. È la Scleroderma Clinic, tra le eccellenze della Reumatologia dell’ASST Gaetano Pini-CTO che, in occasione della X Giornata mondiale della Sclerodermia prevista il 29 giugno, supporta AILSnell’organizzazione di una mostra fotografica e di un Open Day volti a promuovere una maggior conoscenza della malattia presso cittadini, clinici e ...

Giornata mondiale del Bacio – Mango e Carpisa propongono una selezione di prodotti romantici [GALLERY] : 6 luglio: Giornata mondiale del Bacio, tutte le proposte romantiche di Carpisa e Mango Per celebrare la Giornata più dolce dell’anno, Carpisa e Mango propongono una selezione di t-shirt e accessori romantici e di tendenza. Le shopper in rafia di Carpisa “Kiss” e “Love”, pratiche e capienti, sono perfette da indossare al mare o in piscina. Per le serate più esclusive invece, le tracolline in saffiano a forma di cuore completano il look. Le ...

ITALIA - Giornata mondiale contro la droga. Villa Maraini e CRI per strada : ... diffondendo il più possibile la politica umanitaria della riduzione del danno, supportando in strada chi è entrato nel mondo della tossicodipendenza, prima di tutto salvandogli la vita da overdose, ...

Giornata mondiale del cane in ufficio : Genova capofila in Italia| : Negli uffici comunali si può lavorare con Fido sotto la propria scrivania: «In un anno abbiamo assistito al miglioramento dei rapporti tra uffici, oltre a una miglior produttività»

Concorso Sputnik Mondiale - i risultati della terza Giornata - : La Coppa del Mondo di calcio si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, ...

Oggi è la Giornata mondiale del cane in ufficio : ecco quali sono i benefici : Oggi è la Giornata mondiale del cane in ufficio: questa ricorrenza è stata creata nel 1999 dalla Pet Sitters International e quest’anno è giunta alla 20ª edizione. “Essere in compagnia dei cani sul luogo di lavoro favorisce l’instaurarsi di rapporti interpersonali più articolati e coinvolgenti, creando istantaneamente in presupposti per passare dei momenti felici“, dichiara la master coach Marina Osnaghi. ...