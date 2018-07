Gilda Ambrosio svela la verità | ‘Stefano De Martino non è il fidanzato’

Gilda Ambrosio : "Io e De Martino non siamo fidanzati" : In copertina sul settimanale Grazia e una delle 500 persone più influenti nel mondo della moda, Gilda Ambrosio parla della sua vita sentimentale. Da un anno a questa parte, infatti, la stilista e ...

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino/ Solo amici : “Ci vogliamo un bene infinito” : Gilda Ambrosio svela a Grazia tutta la verità riguardo al rapporto con Stefano De Martino. "Siamo Solo amici", ma c'è chi pensa che il ballerino voglia far ingelosire Belen(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:02:00 GMT)

Gilda Ambrosio smentisce i rumor : 'io e Stefano De Martino siamo solo amici' : 'Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme'. L'annuncio del giornalista di Chi I due si erano lasciati a novembre scorso, poi il ritorno di fiamma, in attesa di conferme (o smentite) ufficiali. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono una coppia? rumor impazziti negli ultimi giorni, dopo la paparazzata che ci ha mostrato il ballerino di Amici di Maria e la fashion ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fidanzati?/ Parla lei "siamo amici e..." : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fidanzati? La ragazza smentisce la relazione con il ballerino nonostante se ne parli ormai da diverso tempo. Cosa c'è veramente tra i due?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:10:00 GMT)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fidanzati? Arriva la smentita : Gilda Ambrosio smentisce il fidanzamento con Stefano De Martino Gilda Ambrosio ha smentito la relazione sentimentale con Stefano De Martino. Nelle ultime ore era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a confermare in esclusiva che la modella e stilista del brand The Attico e il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi fossero fidanzati. Intervistata dal settimanale Grazia, Gilda Ambrosio ha dichiarato che con l’ex marito di ...

Gilda Ambrosio smentisce la storia con Stefano De Martino : “Siamo amici” : Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sono fidanzati? Lei smentisce tutto e chiarisce quali sono i sentimenti per il ballerino Sulla presunta storia d’amore tra Gilda Ambrosio e Stefano De Martino tanto si è mormorato in questi giorni. Le ultime indiscrezioni, nello specifico, pare che vedrebbero i due felicemente innamorati. Sempre secondo questa tesi, inoltre, […] L'articolo Gilda Ambrosio smentisce la storia con Stefano De Martino: ...

«Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme - ecco perché» : l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia : Stefano De Martino continua a proclamarsi single ma avrebbe una relazione con Gilda Ambrosio. l'indiscrezione arriva da Gabriele Parpiglia, ospite del Chi Summer Tour 2018 a Palermo e...

"Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme". L'annuncio del giornalista di Chi : Ospite del Chi Summer Tour 2018 a Palermo, Gabriele Parpiglia, storico giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha fatto sapere che Stefano De Martino, nonostante si professi single, è fidanzato. La fortunata è Gilda Ambrosio, la giovane fashion blogger con la quale il ballerino sembrava aver chiuso a novembre scorso. Negli ultimi mesi si sono rincorse voci sul presunto ritorno di fiamma tra i due, ora rilanciate ...

Stefano De Martino sta con Gilda Ambrosio/ La conferma : “Sì - stanno insieme!” - parla Gabriele Parpiglia : Stefano De Martino sta con Gilda Ambrosio, la conferma al "Chi" Summer Tour 2018 a Palermo: “Sì, stanno insieme!”, parla Gabriele Parpiglia; tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:50:00 GMT)

L'indiscrezione : "Stefano De Martino ancora fidanzato con Gilda Ambrosio" : Dopo la pausa di riflessione presa da Belen Rodriguez nel rapporto con Andrea Iannone e il riavvicinamento dell'argentina all'ex marito, spunta una verità su Stefano De Martino. Nonostante il ...

GOSSIP/ Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme : la news di Gabriele Parpiglia : Stefano De Martino è fidanzato con Gilda Ambrosio: è questa la notizia che il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha dato durante la prima tappa del Chi Summer Tour 2018. Anche se il ballerino continua a dichiararsi single nelle interviste che rilascia, gli esperti di cronaca cosa assicurano che il suo rapporto con la bella stilista è molto più che amichevole. --La spalla di Alfonso Signorini, infatti, ha fatto sapere di aver avvistato i ...

«Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme - ecco perché» : l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia : Il post che fa impazzire , e discutere, i fan La vacanza che l'ex marito di Belen si è concesso con un gruppo di amici a Ibiza è stata l'occasione giusta per gli esperti di cronaca rosa di confermare ...

Stefano De Martino a Ibiza ritrova Gilda Ambrosio : Lui si professa single e innamorato solamente del figlio Santiago, eppure ai bene informati in tema di gossip Stefano De Martino non la conta giusta. E così ritornano le voci che lo vedrebbero di nuovo molto vicino a Gilda Ambrosio, la fashion designer con cui proprio la scorsa estate era stato pizzicato in atteggiamenti intimi a Ibiza, la stessa isola che ora sarebbe galeotta in un ritorno di fiamma tra i due. #MARGARITASCLUB IS BACK A ...

Stefano De Martino con Gilda Ambrosio si rilassa a Ibiza : Il ballerino Stefano De Martino in compagnia di Gilda Ambrosio, i neo sposi Vincenzo Sabatino, Domenico Iovine e pochi altri amici. Insieme in una grande villa si divertono tutti tra tuffi e chiacchiere a bordo piscina e allegre serate in locali Tra loro c’è anche il piccolo Santiago, che si divide tra mamma sull’isola con Andrea Iannone e papà. Stefano dice di essere single, ma al suo fianco c’è sempre lei, Gilda. La stessa ...