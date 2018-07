Gigi D’Alessio convocato in tribunale per un’evasione fiscale da 1 | 7 milioni di euro

Anna Tatangelo è cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo si sente cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio. A svelarlo è la stessa cantante dopo che negli ultimi giorni erano circolati diversi gossip riguardo un possibile ritorno di fiamma. Diversi mesi fa l’artista di Sora aveva annunciato la fine dell’amore con il cantante napoletano, affermando di essersi trasferita in una casa ai Parioli insieme al figlio Andrea lasciando Amorilandia. In seguito però era stata ...

Gigi D’Alessio a Milano per Il Concerto del Cuore a settembre : info biglietti in prevendita : Gigi D'Alessio a Milano porterà la sua musica per un appuntamento benefico. L'artista partenopeo sarà infatti protagonista del Concerto del Cuore, che terrà il 29 settembre al Teatro degli Arcimboldi per favorire la ricerca sulle malattie cardiovascolari. L'evento si svolgerà nell'ambito dell Giornata Mondiale del Cuore e sarà condotto da Katia Follesa in compagnia di Angelo Pisani. L'evento andrà a concludere la Campagna di ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme a un matrimonio cantano per gli sposi : Sembrerebbe pace fatta tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che avrebbero dato il via alla fase del disgelo. I due cantanti, infatti, sono tornati a cantare insieme per un evento speciale, il matrimonio di una nipote di Gigi, che è stato arricchito proprio dalla performance della ex coppia, che seduta insieme al pianoforte ha intonato la hit Un nuovo bacio, come mostrano diverse clip comparse in rete e una foto che li immortala gomito a ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme da Vasco Rossi : Prima la partecipazione congiunta al matrimonio di una nipote di lui (con tanto di esibizione in duetto sulle note di Un nuovo bacio), ora il concerto di Vasco Rossi fianco a fianco. Negli ultimi giorni stiamo assistendo a un vero e proprio riavvicinamento tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, e la musica – manco a dirlo – sta giocando un ruolo centrale in questa vicenda. Come testimoniano i profili social dei due cantanti, Anna ...

Annunciati gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D’Alessio a Barbara d’Urso : Anche Gigi D'Alessio tra gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera. La prima serata di Canale5 è pronta a ospitare lo speciale nel quale Paolo Bonolis accoglierà tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d'Urso. Oltre ai nomi già Annunciati, presente in studio anche una versione inedita di Laura Palmer. Il meccanismo di gioco sarà completamente rivoluzionato e studiato appositamente per l'occasione. Gli ospiti saranno ...

“Un altro figlio?”. Anna Tatangelo spiazza tutti - e Gigi D’Alessio… Intervista fiume : quante novità : È un momento della vita molto complesso quello che attraversando Anna Tatangelo. Così a ‘Mattino 5’ si è lasciata andare in una lunga Intervista con Federica Panicucci. Ora la cantante 31enne sta cercando di godersi il presente, senza pensare troppo al futuro, vista la recente fine del suo legame sentimentale con Gigi D’Alessio, con il quale al momento confida che c’è un rapporto molto sereno. Tra loro non sono mai venuti a ...