Giappone | sostituito il commissario tecnico

calcioweb.eu

: RT @gallogiuseppe40: Uno storico #giappone perde contro un #belgio che la chiude all'ultimo minuto. Deludente il campione del calcio supers… - fachetti3333 : RT @gallogiuseppe40: Uno storico #giappone perde contro un #belgio che la chiude all'ultimo minuto. Deludente il campione del calcio supers… - MartinsShaia : 'Un Belgio che ha rischiato di uscire dal mondiale riesce a rimontare 3-2 sul Giappone. Grazie ad uno splendido Dri… - gallogiuseppe40 : Uno storico #giappone perde contro un #belgio che la chiude all'ultimo minuto. Deludente il campione del calcio sup… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Kozo Tashima, presidente della Japan Football Association, ha detto, in conferenza stampa, che Akira Nishino non sara’ piu’ ildei Samurai Blu. La squadra asiatica ai Mondiali di Russia, dopo aver superato la fase a gironi, e’ stata eliminata in ottavi di finale dal Belgio con un rocambolesco 3-2. Il tutto pero’ non e’ bastato a Nishino per proseguire il suo percorso, iniziato proprio alla vigilia della kermesse iridata, sulla panchina del. Iniziato il toto successori: il primo nome della lista e’ quello del tedesco Jurgen Klinsmann.L'articoloilCalcioWeb.