http://feedproxy.goo

: Ghiaccioli fatti in casa: #ricetta naturale, semplice e senza zucchero: Che caldo, è il… - giannifioreGF : Ghiaccioli fatti in casa: #ricetta naturale, semplice e senza zucchero: Che caldo, è il… - NaturalBlog_ : 5 GHIACCIOLI NATURALI FATTI IN CASA - SGuillen_LuiS : 10 ricette di ghiaccioli alla frutta fatti in casa -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Che caldo, è il ritornello di ogni estate e a ragione con le stagioni sempre più afose e il clima ormai tropicale. Ci vorrebbe qualcosa di fresco, un ghiacciolo magari, magari anche fatto in, economico,zuccheri e pronto ogni volta che ne hai voglia quindi bando alle ciance:inin: all’arancia e alle fragole Il potassio, il calcio e altri elettroliti in questiinnon solo ti mantengono idratato, ma aiutano anche a mantenere in salute il cervello, i muscoli e il cuore. Vediamo quali sono gli ingredienti per ladeiin: – per iall’arancia: 1 tazza di acqua di cocco; 1/2 tazza di succo d’arancia fresco; 1 cucchiaio di succo di limone fresco; Un pizzico di sale marino (l aoriginale indica quello dell’Himalaya per le 84 ...