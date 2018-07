Germania | trovato accordo anche con la Spd sui movimenti secondari dei migranti

Germania : trovato accordo tra Merkel e Seehofer sui migranti - : La cancelliera rivela: col ministro dell'Interno raggiunto "un buon compromesso" sull'istituzione di "centri di transito" per i migranti già registrati in altri paesi, per contrastare gli ingressi ...

Ricercato in Germania - trovato a San Pietro in Lama : 30enne finisce in carcere - : Sulla sua testa pesava come un macigno il mandato di arresto europeo , emesso in Germania l'8 febbraio scorso, ma Gianluca Leone era sempre sfuggito alle forze dell'ordine. Per il 30enne nato a Lindau,...