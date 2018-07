Genoa show sul mercato | ecco come cambia l’11 di Ballardini in attesa dell’ultimo

sportfair

: Il presidente della U.C. Sampdoria Massimo Ferrero punito per le frasi dopo l'ultimo #derby: 'La #porta è come una… - giusesciortino : Il presidente della U.C. Sampdoria Massimo Ferrero punito per le frasi dopo l'ultimo #derby: 'La #porta è come una… - MarcoDiGregor80 : @AlfredoPedulla Scandali x farci aprire gli occhi? E vale x qualsiasi squadra. Ke rispetto può avere un Genoa x i s… -

(Di giovedì 5 luglio 2018)attivissimo sul, mistersta già pensando all’11 per la prossima stagione, indel centravanti… Ilsta lavorando alacremente sulper rafforzare la rosa a disposizione di mister, con lo scopo di non navigare in acque agitate nella prossima stagione. Il ds Perinetti sta per mettere a segno altri due colpi importanti dopo l’ufficialità dell’arrivo di Sandro. Oggi potrebbe infatti essere il giorno di Romulo e Mazzitelli. Insomma, unattivissimo, che cambierà volto nella prossima stagione con almeno 5-6 uomini dell’11 titolare che saranno diversi rispetto alla passata edizione del Grifone. Vediamo dunquepotrebbe essere l’11 di, indi novità per l’attacco, potrebbe arrivare un bomber, sarà Destro? L'articolosull’11 di ...