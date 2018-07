Generazione Giovani | nuovo format su Rai 2 alla cui conduzione ritroveremo Milo Infante

superguidatv

(Di giovedì 5 luglio 2018) Generazionisarà unprogramma di Rai 2 che vedremo nella prossima stagione televisiva. A partire dal 21 ottobre,domenica mattina alle 10 su Rai 2, giornalista di Milano che ci racconterà idi oggi. Generazioni, dal 21 ottobre alle 10 su Rai 2torna in tv e riparte non solo daima da se stesso. Dopo le controversie avute in Rai a cui fece Causa, per altro vinta, il giornalista lombardo torna più in forma che mai per presentarci il suoche si baserà sui. Un confronto e un dibattito sulla società attuale in onda ogni domenica alle 10 del mattino a partire dal 21 ottobre prossimo. Il dibattito si articolerà con 20 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che si confronteranno sui grandi temi attuali della società: la famiglia, la scuola, l’amore, il lavoro e non mancheranno personaggi ...