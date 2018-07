GEMELLI SEPARATI Robbie | Eddie e David | uccisi da chi ha giocato a fare Dio

“Tre identici estranei” - nei cinema americani la storia dei tre GEMELLI SEPARATI dalla nascita per un esperimento scientifico : Tre gemelli ed un esperimento scientifico: la storia di Eddy Galland, David Kellman e Robert Shafran comincia nel 1961 quando vengono separati alla nascita e dati in adozione a tre diverse famiglie. La loro biografia viene attentamente supervisionata dagli psichiatri Peter Neubauer e Viola Bernard attratti dalla possibilità di studiare il comportamento di soggetti con lo stesso patrimonio genetico in relazione ad ambienti socio-culturali diversi ...

