Ladel Wiltshire ricoverata in condizioni gravissime nell'ospedale di Salisbury, Gran Bretagna, è statadal, lo stesso agente nervino con cui furono colpiti l'ex spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia il 4 marzo scorso a Salisbury. Lo ha comunicato la polizia britannica. Le vittime,45 e 44 anni,sono state colpite a Amesbury,a soli 13 km da Salisbury. Diverse zone frequentate dallasono state isolate. Per l'antiterrorismo "non c'è nulla nel loro profilo" che spieghi l'accaduto.(Di giovedì 5 luglio 2018)