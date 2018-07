Gamestop | Nintendo ha vinto l' E3 2018 ma le azioni sono in calo e la colpa

Mistero Gamestop : in lista 10 nuovi giochi Nintendo Switch non annunciati : GameStop ha messo in lista molti giochi per Nintendo Switch , PS4 e Xbox One che non sono stati ancora annunciati ufficialmente. A pochi giorni dall’inizio dell’E3 2018 i maggiori rivenditori internazionali hanno già iniziato ad aggiornare i propri database per inserire tutti i titoli che verranno svelati proprio a Los Angeles. nuovi giochi per Nintendo Switch Anche GameStop ha aggiornato il proprio database caricando già nel suo listino tante ...

Un'edizione speciale di New Nintendo 2DS XL in esclusiva nei negozi Gamestop negli USA : Così come ogni eroe che si rispetti ha bisogno del suo scudo, ci fa notare MyNintendonews, ogni videogiocatore degno di tale nome ha bisogno di una console portatile che assomigli ad uno scudo, e Nintendo 2DS XL in questo caso ci viene prontamente in contro.L'edizione speciale del 2DS XL Hylian Shield Edition ricorda l'iconico scudo di Link che abbiamo potuto vedere in The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, e sarà disponibile nei negozi ...