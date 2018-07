Galateo d’estate | le 10 cose da non indossare mai in ufficio

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Capita, molto più spesso di quanto si creda, che si diano per scontateche invece non lo sono. Prendiamo, per esempio, il dress code ideale per andare innei mesi estivi, quello che mette d’accordo gli outfit leggeri con il bon-ton necessario. Potrebbe sembrare una nozione acquisita dalla nascita, qualcosa che ormai fa parte del tuo DNA ed è banale ripetere, una perdita di tempo in epoca di invasioni (e usi spesso barbarici) di impianti d’aria condizionata, climatizzatori & Co. Invece no, perché le temperature hot e la voglia di vacanza spesso generano miraggi e giocano brutti scherzi anche a chi di solito ha un look impeccabile, figuriamoci a chi non ha ancora afferrato il concetto e si ostina a presentarsi sul posto di lavoro in infradito gommose… Che fare? Basta poco: cerchiamo di restare lucide, di guardarci bene allo specchio prima di uscire di casa e di ripassare ...