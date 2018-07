Fumo in cabina | paura sull' aereo a Malpensa

Giappone : Fumo in cabina - evacuati 100 passeggeri volo Ana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fumo in cabina : evacuati 140 passeggeri di un aereo All Nippon Airways : Oltre un centinaio di passeggeri (140) sono stati evacuati da un aereo All Nippon Airways in Giappone, in partenza da Tokyo per raggiungere Hong Kong. In base a quanto spiegato dalla compagnia aerea Nipponica, si sarebbe verificata una perdita di olio da uno dei motori ausiliari del Boeing 767 all’aeroporto di Narita, poco prima del decollo: la perdita è entrata in circolo nel sistema di aerazione del velivolo, generando vapori nella ...