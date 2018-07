Fs | Trenitalia | con treni regionali alla scoperta di 60 spiagge 2

Fs : Trenitalia - con treni regionali alla scoperta di 60 spiagge : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Sono ben 61 le spiagge italiane, 30 tra Nord e Centro, 31 tra Sud e Isole, comodamente raggiungibili con i treni regionali e proposte nel nuovo travel book Mare targato trenitalia, presentato oggi nella sede dell’Ente Nazionale per il Turismo Italiano (Enit). Protagoniste di questo travel book sono scogli e spiagge da amare, tutte distanti poche centinaia di metri, il tempo di una passeggiata, da stazioni ...

Trenitalia/mytaxi - continua la collaborazione all'insegna della mobilità urbana integrata : Trenitalia e mytaxi rafforzano la loro partnership , nata con l'obiettivo di offrire ai clienti delle due società un'esperienza di viaggio smart e on-demand, attraverso un processo di integrazione del ...

Scioperi Trenitalia - Trenord e NTV : con cinque stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sara' caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali societa' italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia [VIDEO], per cui sono previste quattro ...

Insultò su Facebook controllore Trenitalia - obbligato a donazione e lettera di scuse : Dopo il controllo dei biglietti sul treno, il 26 marzo 2017 L.C. aveva pubblicato la foto del capotreno sulla sua bacheca Facebook scrivendo frasi ingiuriose contro il ferroviere e contro Trenitalia e pubblicando la foto del dipendente, riconoscibile, senza autorizzazione. Finendo così denunciato per diffamazione aggravata dall'azienda e dal suo dipendente. Ora è giunta a risoluzione, presso la sede dell'Organismo di Mediazione ...

Trenitalia e Regione Lazio firmano il contratto di servizio per il trasporto regionale : Teleborsa, - E' stato firmato oggi il contratto di servizio fra Trenitalia e la Regione Lazio , per l'affidamento diretto del trasporto regionali, a fronte dell'impegni di effettuare investimenti per ...

Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro negli stadi - come viaggiare con la promozione Trenitalia : In vista del debutto del tour dal 24 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, parte l'offerta di Biglietti dei treni scontati per i concerti dei Negramaro. trenitalia mette a disposizione di tutti coloro che si recheranno negli stadi per l'Amore che Torni Tour della band di Giuliano Sangiorgi una speciale promozione per i viaggi in treno per raggiungere le città dei concerti, che si terranno dal 24 giugno al 13 luglio a Lignano, ...

Trenitalia Puglia - firmato contratto di servizio con la Regione fino al 2032 : Teleborsa, - Trenitalia in Puglia fino al 2032 per rinnovare la flotta, incrementare l'offerta e migliorare le performance di qualità. Sono questi gli obiettivi del nuovo contratto di servizio con ...

Trenitalia - estate 2018 : nuovi orari - sconti e promozioni : ... che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l'estate pernottando in vari hotel e alberghi , o partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando ...

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Teleborsa, - Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno ...

Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele del 7 giugno a Napoli : Ufficiali gli Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele. Tutti coloro che vorranno partecipare all'evento speciale dedicato all'artista partenopeo. Tutti coloro che decideranno di partecipare alla manifestazione potranno accedere a uno sconto del 30% per andata e ritorno da Napoli su tutti i servizi Trenitalia a cominciare dal Frecciarossa per finire con l'Intercity Notte. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte al ...