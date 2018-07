Francesca Sofia Novello Io e Valentino Rossi ci amiamo La carriera? Mi stuzzica

Valentino Rossi innamorato : volo privato con la sexy fidanzata Francesca Sofia Novello per raggiungere Ibiza : Ibiza ? E? pazzo d?amore Valentino Rossi. Il campione delle due ruote è fidanzato con la modella (di lingerie) Francesca Sofia Novello, 24 anni e per lei non bada a...

Francesca Sofia Novello - la prima intervista da… fidanzata di Valentino Rossi : “mi dicono che sono più brutta della sua ex” : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme, il pilota della Yamaha ha messo un punto alla sua vita da single per la bella ex ombrellina: la 24enne di Arese alla sua prima intervista ufficiale nelle vesti di fidanzata del Dottore Una 24enne da mozzare il fiato ha stregato Valentino Rossi. Lei è Francesca Sofia Novello, bellissima modella di Arese che ha conosciuto il Dottore sui circuiti della MotoGp. Francesca è infatti ...

La purezza e la semplicità di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si racconta : “me ne dicono di tutti i colori” [GALLERY] : Francesca Sofia Novello a 360 gradi: dagli haters sui social alle abitudini quotidiane. La fidanzata di Valentino Rossi in tutta la sua semplicità e bellezza Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono ormai usciti alla luce del sole: i due non sembrano aver faticato troppo per tenere nascosta la loro storia d’amore e, al Mugello, davanti al pubblico italiano, la bella modella italiana è finalmente apparsa pubblicamente al nove volte ...

Francesca Sofia Novello : «Praticando l’allegria» : Francesca Sofia Novello ride tanto e spesso. Essere allegra, racconterà dopo, è una sua prerogativa. Ci prova ogni mattina con l’intenzione di andare avanti fino a sera. Quasi sempre ci riesce. Ha 24 anni, è altissima e la sua carriera di modella (specialmente di bikini) procede a doppia velocità. Gli occhi verdi e il viso spigoloso le sono valsi il paragone con l’americana Brooke Shields ai tempi di Laguna Blu. Poco meno di una settimana ...

MotoGp – È subito ‘Novello Effect’ : la fidanzata di Valentino Rossi fa colpo - tutti pazzi per Francesca Sofia [GALLERY] : Francesca Sofia si palesa per la prima volta nelle vesti di fidanzata di Valentino Rossi al Mugello e porta fortuna al Dottore: si parla già di ‘Novello Effect’ Valentino Rossi al Mugello colleziona una pole position (che non otteneva dal 2016) ed un terzo posto (il terzo di stagione). Un weekend positivissimo per il campione di Tavullia, che accorcia le distanze dal leader in classifica del Motomondiale Marc Marquez e riacquista ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ La fidanzata del pilota "debutta" al MotoGp e fa il tifo dai box : Francesca Sofia Novello "debutta" al MotoGp sulla pista del Mugello e fa il tifo per il suo fidanzato, il pilota Valentino Rossi che conquista il terzo posto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:55:00 GMT)

Valentino Rossi sempre più innamorato di Francesca Sofia Novello : Alle spalle lo sportivo ha diverse relazioni sentimentali con donne bellissime, la maggior parte delle quali provenienti dal mondo della moda e dello spettacolo. Da Martina Stella ad Aura Rolenzetti ,...

Valentino Rossi “va a cento all’ora” con la nuova fidanzata : scatta la passione con Francesca Sofia Novello [GALLERY] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello beccati per la prima volta ad amoreggiare, tra i due in pizzeria scatta la passione Loro si frequentano da qualche tempo, ma un bacio tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non si era ancora visto. Ad intercettare la coppia, teneramente abbracciata, sono i paparazzi del settimanale ‘Chi‘. I due innamorati sono stati beccati a Pesaro in una pizzeria in cui (evidentemente) tra una ...

Valentino Rossi innamorato : la nuova fidanzata è Francesca Sofia Novello : Francesca Sofia Novello: chi è la nuova fidanzata di Valentino Rossi Valentino Rossi ha una nuova fidanzata: Francesca Sofia Novello. Lo sportivo è stato beccato insieme alla ragazza dal settimanale Chi. I due sono stati fotografati mentre si scambiavano un romantico bacio in una pizzeria di Pesaro. Il campione di MotoGP e la modella si […] L'articolo Valentino Rossi innamorato: la nuova fidanzata è Francesca Sofia Novello proviene da ...

Francesca Sofia Novello / Chi è la nuova fiamma di Valentino Rossi? La foto del bacio con la modella : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi stanno insieme. Chi è la modella 24enne che ha conquistato il pilota? La foto del bacio sul settimanale Chi(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:15:00 GMT)

Valentino Rossi non è più single : Francesca Sofia Novello è la nuova fidanzata (FOTO) : Valentina Rossi ha una nuova fiamma. Ad annunciarlo è il settimanale Chi che nel numero in edicola mercoledì 30 maggio pubblica le foto nelle quali il fuoriclasse di MotoGp bacia una ragazza mora. Si tratterebbe, stando a quanto scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, della nuova compagna del pesarese. La donna risponderebbe al nome di Francesca Sofia Novello, una modella 24enne. Su Chi si legge che "i due si frequentano soltanto ...

Francesca Sofia Novello : la nuova fidanzata di Valentino Rossi : TORINO - Valentino Rossi si è di nuovo innamorato. Il settimanale Chi , infatti, ha pizzicato il campione di MotoGp in una pizzeria di Pesaro con la nuova compagna, la modella 24enne di Arese ...

Valentino Rossi passione in pubblico con Francesca Sofia Novello : Valentino Rossi è di nuovamente innamorato. Il settimanale “Chi” ha pizzicato il campione di Moto Gp in una pizzeria di Pesaro con la nuova compagna, la modella 24enne Francesca Sofia Novello. E tra i due, che si frequentano soltanto da poco tempo, sembra proprio che sia scattata tanta passione. Francesca Sofia Novello ha stregato il cuore del Dottore, dopo la fine della storia d’amore con Linda Morselli, che ora fa coppia fissa con il ...

La fidanzata di Valentino Rossi è una bomba : Francesca Sofia Novello più sexy che mai [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...