Fortnite down il 4 luglio | cosa sta succedendo

La versione mobile di Fortnite ha la metà dei download di quella di PUBG - ma fattura cinque volte tanto : Fortnite e Playerunknown's Battlegrounds sono sbarcati su dispositivi mobile ormai da un po', e alcuni dati condivisi dall'azienda Sensor Tower e riportati da GamesIndustry fanno chiarezza sulle performance dei due Battle Royale che si contendono questo mercato.Se PUBG ha incassato nelle ultime 11 settimane 19 milioni di dollari, Fortnite ha quasi quintuplicato questa somma raggiungendo la quota mostre di 92 milioni di dollari incassati nello ...

Non isolati i problemi Fortnite oggi 4 luglio : down temporaneo anche in Italia : Ci sono nuove segnalazioni in questi minuti per quanto riguarda problemi Fortnite, considerando il fatto che in molti oggi 4 luglio stanno riscontrando malfunzionamenti con l'accesso alla propria utenza all'interno del gioco. Proviamo dunque a fare il punto della situazione a poco meno di due settimane dalle ultime anomalie riscontrate dal punto di vista tecnico, in attesa che dallo staff arrivi eventualmente qualche comunicazione ufficiale nel ...

Server Fortnite offline con la patch 4.5 : down il matchmaking alle 13.30 di oggi : 2 Fortnite uno dei giochi che ha letteralmente spopolato negli ultimi mesi, si trova a dover affrontare un nuovo problema ai Server. Infatti dopo il rilascio in ritardo della patch 4.5 della quarta stagione [VIDEO] che porta con sé tante novita', ecco che il matchmaking improvvisamente è fuori uso. matchmaking fuori uso, le possibile cause Dopo che nella giornata di oggi è stata rilasciata la patch 4.5 i Server Fortnite sono andati ...

Scoperte in Fortnite 2 nuove modalità a tempo : Tactics Showdown e Ground Game : Fortnite con l'aggiornamento 4.4 ha introdotto la Fialetta Puzzolente in Battaglia Reale e un nuovo Costruttore Demolitore (Demo 8 bit) in Salva il Mondo. Queste però non sono le uniche novità del gioco, gli utenti hanno subito verificato tutti i file di gioco e in questo modo hanno scoperto una serie di riferimenti a due nuove modalità a tempo che potrebbero essere lanciate a breve. Le nuova modalità tattiche di Fortnite Le due nuove modalità ...

Fortnite : scoperte due nuove modalità a tempo limitato - Tactics Showdown e Ground Game : Nella giornata di ieri, come saprete, Epic Games ha reso disponibile il Content Update 4.4 di Fortnite che ha aggiunto al popolare titolo interessanti novità.Ma, a quanto pare, la patch pubblicata nascondeva delle informazioni che sono state puntualmente scoperte dai dataminer e che riguardano due nuove modalità a tempo limitato.Come riporta Fortnite Intel, si tratta delle modalità Tactics Showdown e Ground Game che si focalizzeranno sulla ...

Primi indizi per Fortnite Stagione 5 : uscita e misterioso countdown - a cosa serve il razzo? : Epic Games ha iniziato a diffondere i Primi indizi misteriosi sulla Stagione 5 di Fortnite, che dovrebbe partire il prossimo 12 luglio. Tra gli indizi svelati ci sono dei televisori che mostrano un'immagine ritraente il covo dei cattivi vicino alle Spiagge Snob. Nello stesso covo c’è un misterioso ologramma accanto a un razzo. A cosa servità? Sarà lanciato e verrà distrutta una nuova area della mappa? Purtroppo possiamo solo immaginare, per ...

Un misterioso countdown e un ologramma potrebbero essere i primi indizi della Stagione 5 di Fortnite : Epic Games potrebbe aver rilasciato all'interno del popolarissimo Fortnite i primi indizi relativi alla Stagione 5, nonostante la Stagione 4 sia ancora nel vivo.Di cosa si tratta? È presto detto. Stando a quanto riportato da Fortnite Intel, i numerosi giocatori avrebbero scovato, questo fine settimana, una strana immagine sui televisori delle Spiagge Snob e un misterioso ologramma vicino al razzo situato nella "base dei malvagi". I giocatori ...

Fortnite : in un solo giorno la versione Nintendo Switch ha registrato oltre 2 milioni di download : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, una delle voci più insistenti riguardava l'imminente annuncio della versione Nintendo Switch del celebre Fortnite. Confermando le varie indiscrezioni dei giorni precedenti, Nintendo ha ufficializzato il lancio nel corso del Direct E3 e, a quanto pare, Fortnite sull'ibrida ha iniziato piuttosto bene. Come riporta Dualshockers, Nintendo ha rivelato che, dopo solo un giorno dal lancio del gioco su Switch, ...

Fortnite download per Android : attenzione ai falsi apk - sono virus che rubano dati : La versione mobile di Fortnite per adesso è disponibile solo su iOS, ma da una ricerca su Google è saltata fuori la presenza di alcuni video che promettono APK per Android. attenzione però perché questi video non sono per niente affidabili. Considerando che i Fortnite download per mobile sono disponibili solo per iOS, quelli per Android sono delle vere e proprie truffe. Fortnite download per Android: attenzione Su YouTube sono apparsi numerosi ...

Fortnite su Android e Nintendo Switch - in arrivo una valanga di download : Dopo PS4, Xbox, Pc e iOS, Fortnite sta per sbarcare anche su Nintendo Switch e Android, facendo così filotto su tutte le piattaforme esistenti. Il gioco, che insieme a PUBG ha contribuito a rendere celebre la battle royale, arriverà su Android entro l’estate, mentre bisognerà aspettare qualche mese in più per vederlo sulla console giapponese. Nintendo non ha ancora ufficializzato la presenza del titolo Epic Games, ma sarebbe in procinto di ...