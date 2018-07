Formazione Juve 2018-2019 | da Marotta e Paratici due scelte per ruolo ad Allegri

Formazione Juventus 2018-2019 : l'ipotesi di un 11 con più italiani per Mancini : La Juventus di Massimiliano Allegri parte alla conquista dell'ottava Serie A consecutiva. Dal primo luglio è infatti iniziata la stagione calcistica che, per il momento, si limiterà alle amichevoli pre-campionato. I bianconeri, a differenza di tante concorrenti, possono contare su una squadra praticamente formata e adesso si limitano a valutare l'opportunità di cogliere solo le occasioni che il mercato riserverà. Il lavoro di Beppe Marotta, in ...

Formazione Juventus 2018-2019 : il possibile 11 vede Dybala e Douglas a supporto di Higuain : La Juventus, nonostante sia solo all'inizio di luglio, è già pronta a lottare per vincere la Serie A. Massimiliano Allegri ha disposizione una squadra che si candida a vincere per l'ottava volta consecutivo lo scudetto. Le altre si stanno attrezzando, si stanno rafforzando ma, attualmente, appaiono ancora lontane dal livello dei bianconeri. Quella della Vecchia Signora è una rosa molto profonda, dotata di titolari e riserve di primo livello. ...

Cori anti-Napoli - Formazione per U15 Juve : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Ha rischiato l'esclusione dal campionato, ma se la caverà seguendo un corso "sul rispetto dell'avversario e del corretto uso degli strumenti digitali", in attesa di eventuali ...

Calciomercato Juve - 11 di partenza stellare per il 2018 : la possibile Formazione Video : La dirigenza della Juventus ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo principale del club bianconero, infatti, è la conquista della Coppa dalle grandi orecchie, che manca a Torino da più di vent'anni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il futuro di Higuain appare gia' scritto: l'attaccante argentino è stato messo sul mercato e dovrebbe lasciare la Juventus in questa ...

Calciomercato Juve - 11 di partenza stellare per il 2018 : la possibile Formazione : La dirigenza della Juventus ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo principale del club bianconero, infatti, è la conquista della "Coppa dalle grandi orecchie", che manca a Torino da più di vent'anni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il futuro di Higuain appare già scritto: l'attaccante argentino è stato messo sul mercato e dovrebbe lasciare la Juventus in questa ...

Roma-Juventus - la probabile Formazione dei bianconeri : Alla squadra di Allegri basta un punto all'Olimpico per festeggiare lo Scudetto. Il tecnico: "Se i ragazzi vogliono una settimana in più di vacanza, dobbiamo vincerlo domani"

Juventus-Milan - le ultime di Formazione : mossa clamorosa di Allegri : Attesa quasi finita per a finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che si affronteranno in una partita che preannuncia grande spettacolo e la possibilità per le due squadre di alzare il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in campionato contro il Bologna che ha consegnato virtualmente lo scudetto alla squadra bianconera dopo il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Torino, bene il Milan che è tornato su ...

Juventus-Milan - le indiscrezioni di Formazione : Allegri ancora sul banco degli imputati [FOTO] : Si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, una partita molto importate soprattutto per la squadra rossonero che può salvare una stagione deludente alzando un trofeo. Il club bianconero ha virtualmente vinto il campionato di Serie A tra mille polemiche ed adesso cerca la doppietta mentre ancora non è andata giù l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo Allegri sembra aver sciolto ...

Juventus-Milan - Allegri e Buffon in conferenza : il tecnico svela i dubbi di Formazione : La Juventus è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è raggiungere la doppietta dopo lo scudetto. Ecco Allegri in conferenza stampa: “Non voglio di parlare di Scudetto oggi, vediamo alla prossima conferenza. Finchè non c’è la matematica abbiamo solo un po’ di vantaggio. Questa coppa ci può far entrare ancor più nella storia, dobbiamo cercare una gara di entusiasmo vista la ...

Juventus-Milan Coppa Italia - la probabile Formazione bianconera : Vigilia di Coppa Italia per i bianconeri, che a breve partiranno per Roma. Mandzukic è recuperato e dovrebbe riconquistare una maglia da titolare, al pari di Benatia e Pjanic

Juventus virtualmente Campione d’Italia ma è una stagione comunque da dimenticare : adesso la rivoluzione totale - nuovo allenatore e ribaltoni di Formazione : La Juventus ha virtualmente vinto lo scudetto, il successo in rimonta contro il Bologna ed il passo falso del Napoli contro il Torino hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di allungare a sei punti in classifica il distacco, a due giornate dal termine e considerando anche la differenza reti a favore della Juventus è praticamente impossibile pensare ad una rimonta della squadra di Maurizio Sarri. Nonostante il settimo scudetto ...

Juventus news - Formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Juve : Allegri punge Dybala e prepara la Formazione che sorprende tutti Video : La Juventus si prepara ad affrontare la durissima sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti, in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Nelle prime pagine del ‘Corriere della Sera’ si legge come Max Allegri punga Dybala e prepari delle grosse sorprese di formazione. Nell’articolo si nota anche una frecciatina del tecnico bianconero al Napoli: Allegri fa notare come un minuto possa cambiare la stagione, anche se è proprio la ...

Juve : Allegri punge Dybala e prepara la Formazione che sorprende tutti : La Juventus si prepara ad affrontare la durissima sfida contro l’Inter di Luciano Spalletti, in piena corsa per conquistare un posto in Champions League. Nelle prime pagine del ‘Corriere della Sera’ si legge come Max Allegri punga Dybala e prepari delle grosse sorprese di formazione. Nell’articolo si nota anche una frecciatina del tecnico bianconero al Napoli: Allegri fa notare come un minuto possa cambiare la stagione, anche se è proprio la ...