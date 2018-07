Formazione e scuola | 2 milioni per ' Senza zaino'

Vittoria - scuola di Formazione in ortofloricoltura : L’immobile di contrada Perciata all’Istituto ‘Fermi’ di Vittoria per una scuola di formazione in ortofloricoltura. Lo annuncia il Libero Consorzio

Un cameo di Elisa in un film misterioso - la trasFormazione in una “punk rocker vecchia scuola” : Il cameo di Elisa corrisponde a una missione compiuta. Impegnata nei giorni scorsi in qualcosa di misterioso, l'artista ha finalmente rivelato quali fossero i suoi ultimi progetti con un'immagine nella quale spiega il suo coinvolgimento in un film. Per il momento, ha solo specificato trattarsi di un regista molto stimato, senza scendere nei particolari di quanto accaduto sul set. Stando alle dichiarazioni di Elisa, si tratterebbe di un cameo ...

Fondazione Cariplo : con Si Scuola-Impresa rilancia Formazione tecnica : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Un milione e mezzo di euro, 74 scuole, 150 docenti, migliaia di studenti per trasformare i laboratori degli istituti tecnici a indirizzo tecnologico in vere palestre di innovazione e ricostruire il legame con il mondo delle imprese. E’ in sintesi il programma di Fondazione Cariplo, con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano che verrà presentato il 18 maggio. Dal 1990, sul totale dei diplomati ...

Fondazione Cariplo : con Si Scuola-Impresa rilancia Formazione tecnica (2) : (AdnKronos) – “A partire dal prossimo anno scolastico, gli studenti degli istituti tecnici potranno finalmente disporre di attrezzature e strumentazioni allineate all’evoluzione tecnologica e le aziende avranno a disposizione diplomati con competenze adeguate alle loro esigenze. Una tappa indispensabile per rifondare il legame tra la scuola e il mercato del lavoro e ridare spinta a quell’istruzione tecnica che negli anni ...

Marsala - domani 5° incontro della Scuola di Formazione politica : Si terrà la prossima domenica 20 maggio , dalle ore 16 alle ore 19, presso il Monumento 'Ai Mille' del Lungomare di Marsala, il quinto incontro della Scuola di formazione all'impegno sociale e ...