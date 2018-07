Ford Focus - Al volante della 1 0 EcoBoost

Nuova Ford Focus - nata con i feedback degli utenti : ... è basato sul design 'human-centric', un modo per trovare ciò che non era ottimale nella precedente generazione, che pure dal 2012 al 2014 aveva fatto di Focus l'auto più venduta al mondo, e renderlo ...

Ford Focus - Un'esperienza interattiva al festival RadioCity : In occasione della RadioCity Milano, il festival mondiale della radio in scena fino a domenica 3 giugno, allinterno di Parco Sempione la Ford ha ideato una particolare experience dedicata alla nuova Focus. Oltre alla possibilità di osservare da vicino un esemplare del nuovo modello, in versione ST-Line, il pubblico potrà cimentarsi in unesperienza interattiva. "Grazie a questa esperienza immersiva possiamo raccontare la Focus attraverso la ...