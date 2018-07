Fonti colle | nessun contatto con Lega

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. Fonti TgLa7 : “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo . A riferirlo è una nota del Colle , in cui si specifica che la sala stampa sarà aperta d alle 17.30. CRONACA ORA PER ORA 18.35 – Fonti TgLa7 : “La situazione è gravissima” Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha dichiarato che, secondo Fonti autorevoli ...

Fonti colle : non ci sono date fissate : 13.26 Fonti del Quirinale fanno sapere che non hanno ancora notizie su quando il premier incaricato Conte andrà dal presidente della Repubblica Mattarella, per proporgli la lista dei ministri. Conte non ha ancora comunicato l'esito delle consultazioni tenute in questi giorni e dunque non è ancora stata fissata né la data in cui il premier incaricato salirà al Quirinale per sciogliere la riserva né quella del giuramento. Fonti M5S parlavano ...