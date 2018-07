Fondi Lega | Sibilia | M5S | agli alleati | ' Non fate come Berlusconi'

Fondi Lega - Santanchè : “Salvini non si è costituito parte civile perché c’è un rapporto umano con Bossi che ha sofferto” : “perché la Lega non si è costituita parte civile sul caso dei 49 milioni di euro intascati dalla Lega Nord ai tempi di Umberto Bossi? Sarebbe stato molto imbarazzante, Salvini è un uomo che ha dimostrato rispetto per chi, come Bossi, ha fondato quel partito. C’è un rapporto umano”. Sono le parole della senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, ospite di Omnibus (La7). “Io vedo Bossi al Senato” – ...

Fondi Lega - Anm : “intervento Quirinale incostituzionale”/ Incontro Salvini-Mattarella : Pd parte all’attacco : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Bossi : "Quei Fondi della Lega? Chiedete ai servizi..." : Nel caso dei fondi Lega e l'ok della Cassazione sul blocco dei conti del Carroccio è intervenuto il Senatùr Umberto Bossi . Il blocco dei fondi da 49 milioni di euro di fatto è nato dopo la condanna ...

Salvini vs Bonafede su Fondi Lega/ Video - botta e risposta : scricchiola l'intesa M5s-Carroccio? : Salvini vs Bonafede su fondi Lega, primi scricchiolii nell'intesa di Governo M5s-Lega: il ministro della Giustizia ha preso le distanze dal Carroccio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Fondi Lega - Salvini : “Bonafede mi attacca? Rimetto tutto nelle mani di Mattarella. Noi messi fuori legge per fatti commessi da altri” : “Che io non possa andare a parlare con il Presidente della Repubblica è una cosa bizzarra”. Così il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiede conto del dibattito sorto all’interno della maggioranza sui Fondi indebitamente percepiti dalla Lega Nord ai tempi di Bossi e Belsito: “E’ il garante della Costituzione dei diritti dei cittadini italiani. Io rispetto il lavoro della stragrande maggioranza dei giudici ...

Fondi Lega - Salvini : Mattarella deciderà se c'è in ballo la democrazia - : Il segretario del Carroccio torna sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare. Anm: "Incostituzionale evocare intervento del capo dello Stato". Il vicepremier: "...

Fondi - la Lega evoca intervento del Colle. Anm : E' incostituzionale : Da parte nostra nessun provvedimento contro la democrazia. Intanto il richiamo del ministro di Giustizia Bonafede: Le sentenze vanno rispettate -

Fondi Lega - Salvini : "Andrò da Mattarella" : "Sarà Mattarella a decidere se ci sono in ballo la libertà di espressione e la democrazia o se è tutto normale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della sua richiesta di ...

Fondi Lega - Bonafede : 'Rispettare le sentenze - no a scenari da seconda Repubblica' : Richiamo del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, del Movimento 5 stelle, sulle polemiche leghiste per la conferma in Cassazione del sequestro dei Fondi del partito in relazione alla condanna ...

Fondi Lega - Bonafede : "Rispettare le sentenze - no a scenari da seconda Repubblica" : Richiamo del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, del Movimento 5 stelle, sulle polemiche leghiste per la conferma in Cassazione del sequestro dei Fondi del partito in relazione alla condanna dell'ex leader Umberto Bossi. "Tutti devono potersi difendere fino all'ultimo grado di giudizio", ma "le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla seconda ...

Fondi Lega - Bonafede : rispettare sentenze : 13.08 "Tutti devono potersi difendere fino all'ultimo grado di giudizio. Poi,però, le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla Seconda Repubblica". Interpellato dall'Ansa, ha risposto così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commentando la vicenda della sentenza della Cassazione sui Fondi della Lega.

Fondi Lega - SCONTRO ANM-SALVINI/ Caos rimborsi - Zaia : “con sentenza rischiamo la chiusura del partito” : FONDI LEGA, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Inchiesta Fondi del Carroccio - il pm Cozzi : «Contro la Lega nessun processo politico» : Francesco Cozzi: accanimento? Noi ci occupiamo solo di questioni tecniche e procedurali. Se la prendano con il Parlamento, è parte civile

Lega - sentenza sui Fondi : chiesto incontro a Mattarella. «Attacco alla democrazia» : Siamo di fronte a un grave attacco alla democrazia e alla Costituzione: vogliono mettere fuorigioco per via giudiziaria il primo partito italiano, «chiediamo un incontro al capo dello...