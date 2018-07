Fondi Lega | Santanchè | “Salvini non si è costituito parte civile perché c’è un rapporto

Salvini vs Bonafede su Fondi Lega/ Video - botta e risposta : scricchiola l'intesa M5s-Carroccio? : Salvini vs Bonafede su fondi Lega , primi scricchiolii nel l'intesa di Governo M5s- Lega : il ministro della Giustizia ha preso le distanze dal Carroccio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Fondi Lega - Salvini : “Bonafede mi attacca? Rimetto tutto nelle mani di Mattarella. Noi messi fuori legge per fatti commessi da altri” : “Che io non possa andare a parlare con il Presidente della Repubblica è una cosa bizzarra”. Così il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiede conto del dibattito sorto all’interno della maggioranza sui Fondi indebitamente percepiti dalla Lega Nord ai tempi di Bossi e Belsito: “E’ il garante della Costituzione dei diritti dei cittadini italiani. Io rispetto il lavoro della stragrande maggioranza dei giudici ...

Fondi Lega - Bonafede : 'Rispettare le sentenze - no a scenari da seconda Repubblica' : Richiamo del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, del Movimento 5 stelle, sulle polemiche leghiste per la conferma in Cassazione del sequestro dei Fondi del partito in relazione alla condanna ...