Fondi Lega | Bonafede | ' Rispettare le sentenze No a reazioni tipo Seconda Repubblica'

Fondi della Lega - pressing di Salvini : «Mattarella mi incontri». Gelo del Colle : «Il presidente della Repubblica è all’estero ed è all’oscuro di qualunque contatto», fanno sapere dal Quirinale. Il ministro della Giustizia Bonafede: «Le sentenze vanno rispettate»

Fondi Lega - il Colle gela Salvini 'All oscuro di ogni contatto su un incontro'. Bonafede 'Le sentenze vanno rispettate' : ROMA - Un botta e risposta con il ministro della Giustizia. Una gaffe con il Quirinale. È una giornata difficile quella vissuta dalla Lega. Il caso è sempre quello dei 49 milioni di euro da rimborsare ...

La exit strategy della Lega sul sequestro dei Fondi è fondare una nuova Lega? : Dopo la richiesta del sequestro delle somme che entreranno nelle casse fino al raggiungimento di 49 milioni, il Carroccio è passato all'attacco . Si attendono le decisioni del Tribunale del riesame di ...

La exit strategy della Lega sul sequestro dei Fondi è fondare una nuova Lega? : Dopo la richiesta del sequestro delle somme che entreranno nelle casse fino al raggiungimento di 49 milioni, il Carroccio è passato all'attacco. Si attendono le decisioni del Tribunale del riesame di Genova, si fa presente la sentenza arrivata per la 'Nazione Toscana' con la magistratura che ha riconosciuto la terzietà dalla Lega nord ("Dovranno restituirci i soldi sequestrati", dice un ...

Fondi della Lega - Salvini : «Incontreremo Mattarella» Ma il Colle è all’oscuro di tutto : Il vicepremier replica all’Anm invocando la «libertà d’espressione» sul sequestro dei conti del Carroccio. Il Guardasigilli: «Le sentenze vanno rispettate». Silenzio del Colle

Fondi Lega - Sibilia - M5S - agli alleati : 'Non fate come Berlusconi' : 'Siamo sempre stati del parere che le sentenze si rispettano. In Italia ci sono tre gradi di giudizio e tutti devono avere il diritto di difendersi. Urlare alla magistratura politicizzata quando ...

Fondi Lega - Santanchè : “Salvini non si è costituito parte civile perché c’è un rapporto umano con Bossi che ha sofferto” : “perché la Lega non si è costituita parte civile sul caso dei 49 milioni di euro intascati dalla Lega Nord ai tempi di Umberto Bossi? Sarebbe stato molto imbarazzante, Salvini è un uomo che ha dimostrato rispetto per chi, come Bossi, ha fondato quel partito. C’è un rapporto umano”. Sono le parole della senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, ospite di Omnibus (La7). “Io vedo Bossi al Senato” – ...

Fondi Lega - Anm : “intervento Quirinale incostituzionale”/ Incontro Salvini-Mattarella : Pd parte all’attacco : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Bossi : "Quei Fondi della Lega? Chiedete ai servizi..." : Nel caso dei fondi Lega e l'ok della Cassazione sul blocco dei conti del Carroccio è intervenuto il Senatùr Umberto Bossi . Il blocco dei fondi da 49 milioni di euro di fatto è nato dopo la condanna ...

Salvini vs Bonafede su Fondi Lega/ Video - botta e risposta : scricchiola l'intesa M5s-Carroccio? : Salvini vs Bonafede su fondi Lega, primi scricchiolii nell'intesa di Governo M5s-Lega: il ministro della Giustizia ha preso le distanze dal Carroccio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Fondi Lega - Salvini : “Bonafede mi attacca? Rimetto tutto nelle mani di Mattarella. Noi messi fuori legge per fatti commessi da altri” : “Che io non possa andare a parlare con il Presidente della Repubblica è una cosa bizzarra”. Così il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiede conto del dibattito sorto all’interno della maggioranza sui Fondi indebitamente percepiti dalla Lega Nord ai tempi di Bossi e Belsito: “E’ il garante della Costituzione dei diritti dei cittadini italiani. Io rispetto il lavoro della stragrande maggioranza dei giudici ...

Fondi Lega - Salvini : Mattarella deciderà se c'è in ballo la democrazia - : Il segretario del Carroccio torna sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare. Anm: "Incostituzionale evocare intervento del capo dello Stato". Il vicepremier: "...

Fondi - la Lega evoca intervento del Colle. Anm : E' incostituzionale : Da parte nostra nessun provvedimento contro la democrazia. Intanto il richiamo del ministro di Giustizia Bonafede: Le sentenze vanno rispettate -

Fondi Lega - Salvini : "Andrò da Mattarella" : "Sarà Mattarella a decidere se ci sono in ballo la libertà di espressione e la democrazia o se è tutto normale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della sua richiesta di ...