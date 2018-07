Fondi Lega : Anm : "Incostituzionale evocare intervento Colle" : "L'evocare un possibile intervento del Capo dello Stato" nella vicenda dei sequestri relativi ai Fondi della Lega "risulta essere fuori dal perimetro costituzionale" Lo scrive la Giunta esecutiva centrale dell'Anm in una nota diramata questa mattina, in cui si rileva anche che "le modalità con cui il dibattito si e' alimentato creano confusione e rischiano di produrre effetti distorsivi sui ...

Fondi della Lega - il procuratore capo attacca Matteo Salvini : 'Se la prenda con il Parlamento' : La sentenza della Cassazione sui Fondi della Lega ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha subito contrattaccato i giudici parlando di 'processo politico' e chiedendo un incontro con il presidente ...

Fondi Lega - la mossa di Salvini : Il Carroccio parla di "una sentenza politica che non ha senso giuridico", un " gravissimo attacco alla democrazia " per "mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano". E ancora ...

Fondi Lega - Di Maio : “Nessun imbarazzo - riguarda lo scandalo di Bossi e del suo cerchio magico” : “Noi abbiamo sottoscritto un contratto di governo con la Lega e ci siamo dati degli obiettivi tra cui la legge anticorruzione. Mi sembra di aver capito che la sentenza che riguarda i 50 milioni della Lega sia immediatamente esecutiva per cui ora dovrebbe essere in grado di trovare i soldi. Il tema è che, stando a quello che dice Salvini, questi soldi non sono nelle casse della Lega perché sono stati spesi. Questa cosa non mi crea imbarazzo ...

Fondi DELLA LEGA/ Pm - M5s e Saviano - la caccia al 'tesoro' diventa un boomerang : Sono in tanti a cercare i 49 milioni di rimborsi elettorali alla LEGA che sarebbero spariti: Saviano, Repubblica, Il Fatto Q. Ma senza successo.

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Il sequestro dei Fondi è un attacco alla democrazia» : Scontro Carroccio-Csm. Di Maio: «Lo scandalo riguarda Bossi, non Salvini. Ma è una sentenza e va rispettata». Pd: «Grave tirare in ballo il Colle»

SEQUESTRO Fondi Lega - "ATTACCO A DEMOCRAZIA"/ "Solo in Turchia partiti fuorilegge" : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "SEQUESTRO soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro".

Sequestro Fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» L’Anm : «I magistrati non fanno politica» : Fonti della Lega: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Csm: «Parole non accettabili». Maritati (Anm): «Sentenze vanno rispettate»

Sequestro Fondi - l'ira della Lega : "Il Quirinale ci riceva" : Sequestro fondi, l'ira della Lega: "Il Quirinale ci riceva" Resta alta la tensione sui 49 milioni di fondi pubblici riferibili al Carroccio che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare. Salvini: atto politico. Di Maio: "Lo scandalo riguarda Bossi". Scontro Carroccio-Csm: "Toni ...

Fondi Lega - Umberto Bossi : 'I soldi? Chiedete ai Servizi' - : Il senatore ha risposto così alla domanda sui rimborsi elettorali finiti nelle casse del Carroccio tra il 2008 e il 2012

Vicenda Fondi Lega - Di Maio : 'Una sentenza è una sentenza' : 'É una sentenza che non mi crea nessun imbarazzo '. Risponde così il vicepremier Luigi Di Maio sulla Vicenda dei fondi della Lega. 'N on riguarda la Lega di Salvini ma quella di Bossi e del suo ...

Fondi Lega - Umberto Bossi : "I soldi? Chiedete ai Servizi" : Fondi Lega, Umberto Bossi: "I soldi? Chiedete ai Servizi" Il senatore ha risposto così alla domanda sui rimborsi elettorali finiti nelle casse del Carroccio tra il 2008 e il 2012 Parole chiave: Lega ...