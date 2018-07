Fondi della Lega | Salvini | «Incontreremo Mattarella» Ma il Colle è all’oscuro di tutto

Fondi della LEGA/ Pm - M5s e Saviano - la caccia al "tesoro" diventa un boomerang : Sono in tanti a cercare i 49 milioni di rimborsi elettorali alla LEGA che sarebbero spariti: Saviano , Repubblica, Il Fatto Q. Ma ci sono alcuni aspetti che devono far pensare. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: serve un patto Salvini-Minniti su Libia & co.DECRETO DIGNITÀ/ Tra fisco e Jobs Act Di Maio porta il Governo a caccia di "utopie", di S. Luciano

Sequestro dei Fondi della Lega. Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella : “Un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha