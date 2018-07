Fognini vince il derby con Bolelli

Wimbledon 2018 - l’avversario di Fabio Fognini al terzo turno. Data - programma e orario. Vincere per sfidare Nadal! : Fabio Fognini è al terzo turno di Wimbledon. Il ligure ha battuto in tre set Simone Bolelli ed è ad un passo dalla seconda settimana dello Slam londinese. Ora per l’azzurro ci sarà una sfida dura, contro il ceco Jiri Vesely. Un giocatore ostico, che però Fabio ha sempre battuto fin qui in carriera. I tre precedenti, infatti, si sono sempre risolti in favore di Fognini, compresa la sfida al secondo turno dello scorso anno, quando ...

Roland Garros : Fognini sfiora l'impresa - vince Cilic al 5 set : Finisce sul più bello la favola di Fabio Fognini al Roland Garros , sconfitto al 5 set da Marin Cilic. Rimonta sfiorata e grandissimo rammarico per Fognini,che aveva a lungo accarezzato l'idea di una ...

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - l’azzurro vince il terzo set - il croato conduce due parziali a uno : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

Roland Garros/ L'ex campione Adriano Panatta : Cecchinato sorprendente - Fognini può vincere ma... : Adriano Panatta ha rilasciato un'intervista nella quale parla di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ancora in corsa al Roland Garros 2018. Ecco i consigli delL'ex campione a Parigi(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:34:00 GMT)

Roland Garros - vince Nadal. Avanti Fognini : Pioggia anche oggi protagonista durante tutta la mattinata al Roland Garros nella terza giornata del torneo. Si rivedono sul campo Philippe Chatrier, Rafa Nadal e Simone Bolelli interrotti ieri sul 6-...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Vince Fognini. Bolelli lotta al tie-break ma si arrende a Nadal! In campo anche Fognini. Avanti anche Fabbiano - fuori Lorenzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

Nuova Classifica ATP – Nadal vince Roma e torna in vetta! Scende Djokovic - Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal vince gli Internazionali d’Italia e scavalca Federer tornando al primo posto della Nuova Classifica ATP, Zverev blinda la terza piazza: scivola Djokovic, Fognini è il miglior azzurro Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede il 4° avvicendamento in vetta con Nadal che vince gli Internazionali d’Italia e supera Nuovamente Federer, ad una settimana dalla debacle di ...