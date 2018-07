Florence Welch | il successo e altre catastrofi

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Da bambina, e per un breve periodo,ha cantato nel coro della scuola. Per chi conosce la sua voce – e con tre album numero uno in classifica, più un’apparizione come artista di punta al festival di Glastonbury, stiamo parlando di parecchia gente – non sarà una sorpresa sapere che faticava a integrarsi. Da adulta, come cantante e autrice di canzoni, si è fatta la fama di artista melodrammatica, nella voce come nei testi (oltre che nella vita privata). Cosa che nella carriera di musicista l’ha aiutata non poco. Ma ai tempi del coro era tutta un’altra storia. «Io cantavo», ricorda, «e i bambini della fila davanti si giravano con una faccia come a dire: “Cosa cazzo stai facendo?”». Non stento a crederle. Da allora, nell’incarnazione+ the Machine – l’album d’esordio, Lungs, è del 2009 –ha continuato a usare la sua voce e il suo personaggio come un’arma, ...