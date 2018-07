Flat tax e reddito di cittadinanza | due riforme da fare insieme o insieme dimenticare nel

Luigi di Maio chiede l'aiutino alla Ue su Flat tax e reddito di cittadinanza : Dobbiamo cambiare paradigma. Le riforme fiscali e quelle del sostegno al reddito devono diventare riforme che l'Europa non può legare al rapporto deficit/Pil. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da fonti del governo, il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo al comitato interministeriale per gli Affari europei convocato questa mattina a Palazzo Chigi.Di Maio avrebbe anche espresso contrarietà rispetto ai tagli per 'decine di ...

Reddito di cittadinanza e Flat tax. Il ministro dell'economia Tria : "Devono andare di pari passo" : Lo ha dichiarato il ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, in un'intervista a Bloomberg. "Di pari passo" Le due misure "devono procedere di pari passo, in quanto necessarie a cambiare ...

Flat tax - Borghi vs Cottarelli : “Basta con le bugie. E tu vorresti insegnarci l’economia?”. “Perdio - lasciami parlare” : Polemica concitata a In Onda (La7) tra Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, e l’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, sulla Flat tax. Borghi menziona il caso della Russia: “Nel 2001 è passata da un sistema ad aliquote, esattamente identico al nostro, al 12% di Flat tax, con un aumento del gettito fiscale del 25%, ma perché c’è stata una emersione”. ...

Lite Cottarelli-Borghi sulla Flat tax. E in studio volano gli insulti : Duro scontro tra Claudio Borghi e Carlo Cottarelli nel corso del programma In Onda su La7. I due si sono scontrati sui vantaggi dell'introduzione della flat tax in Paesi come la Russia.Dopo uno scambio di opinioni, i toni si sono alzati quando i due ospiti hanno iniziato a parlare del prezzo del greggio. "Il prezzo del petrolio da 10 a 60 euro al barile nel 2001? Sta facendo burla di se stesso", ha dichiarato Borghi."Sono stufo delle bugie", ha ...

Flat tax - benefici maggiori per i redditi più alti : Teleborsa, - Continua a far discutere la Flat Tax, il sistema fiscale caposaldo del programma economico del governo Lega - Movimento 5 Stelle. In attesa che l'esecutivo ne avvii la realizzazione ...

Tria spegne il sogno Flat tax. Già finita la festa gialloverde : Il coordinatore di Fdi, Guido Crosetto, s'è rivolto così al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante l'audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Il titolare del ...

Tria : “Crescita può rallentare - studieremo la Flat tax ma in un quadro coerente di spesa” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, ha illustrato la politica economica del governo. Esclusa una manovra correttiva e annunciata l'istituzione di tre task force su riforma del welfare e reddito di cittadinanza, riduzione delle tasse e rilancio investimenti pubblici. Allo studio la flat tax, realizzabile solo in "un quadro coerente di politica fiscale".Continua a leggere

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Dl Dignità - Manconi : inutile - pace fiscale e Flat tax le risposte : Roma, 3 lug. , askanews, - "Considerato il momento storico economico che stiamo vivendo, credo che ritoccare o stringere regole sui contratti di lavoro sia del tutto inutile. Le aziende continuano a ...