Firenze | omicidio Duccio Dini | arrestati altri 4 rom | Salvini | ‘Devono marcire in

Firenze : anziani trovati morti in casa - duplice omicidio : 20.00 - È stato fermato nel pomeriggio il 43enne Dario Capecchi, sospettato di aver ucciso il padre e la compagna di quest'ultimo, forse dopo un litigio. L'uomo, affetto da problemi psichici, si era reso irreperibile subito dopo il delitto ed è stato rintracciato quattro ore più tardi mentre vagava in auto a pochi chilometri dall'abitazione di famiglia.L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso.13.44 - ...

Firenze - coppia di anziani trovata morta in casa : probabile duplice omicidio | Rintracciato il figlio : Firenze, coppia di anziani trovata morta in casa: probabile duplice omicidio | Rintracciato il figlio Firenze, coppia di anziani trovata morta in casa: probabile duplice omicidio | Rintracciato il figlio Continua a leggere L'articolo Firenze, coppia di anziani trovata morta in casa: probabile duplice omicidio | Rintracciato il figlio proviene da NewsGo.

“Finita caccia all’uomo”. Firenze sotto choc dopo duplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati in casa - poi la drammatica scoperta dei carabinieri sul killer : Ancora sangue nella cronaca italiana e ancora storie che fanno venire i brividi per la loro drammaticità che si abbatte tra le mura domestiche. È successo tutto all’Impruneta, cittadina che sovrasta la città di Firenze, dove in una casa popolare dove sono stati uccisi un uomo e una donna. Come riporta Repubblica, i cadaveri dei due sono stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di via Longo da uno dei figli, che non ...

Firenze - DUPLICE OMICIDIO : COPPIA TROVATA MORTA/ Ultime notizie Impruneta : preso figlio con problemi psichici : Impruneta, presunto DUPLICE OMICIDIO: Ultime notizie, due persone ritrovate morte in una abitazione a FIRENZE, carabinieri alla ricerca del figlio della COPPIA(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:27:00 GMT)