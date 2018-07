Fine dei giochi in Siria

Il Teatro dei luoghi Fest Fineterra dedicato ad Alessandro Leogrande : LECCE- Dal 14 luglio al 14 settembre il Teatro è in Festa : 14 giorni, 11 compagnie, 1 nuova co-produzione, 4 progetti di comunità, 2 spettacoli di danza, 1 mostra fotografica e incontri internazionali; 13 luoghi coinvolti in 4 comuni salentini, 3 Paesi fra Italia, Albania e Kossovo per un Festival multidisciplinare e transnazionale ...

La Germania dovrà pagare l'albergo fino alla Fine dei mondiali 2018 : La clamorosa eliminazione ai gironi per mano della Corea del Sud costerà cara alla Germania, in tutti i sensi. I tedeschi dovranno infatti pagare il conto dell'albergo che li ospitava in Russia fino alla fine dei mondiali, nonostante i ragazzi di Loew siano già tornati a casa.Una beffa propiziata dall'arroganza della nazionale tedesca. I campioni del mondo in carica erano sicuri di poter bissare il titolo conquistato nel 2014, a ...

Arezzo Celtic Festival - il mondo dei celti arriva nella Città della Chimera a Fine luglio : La quinta edizione dell'Arezzo celtic Festival si svolgera' da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Un salto nei secoli passati tra le suggestioni, le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. La manifestazione quest'anno si presenta con una veste del tutto nuova e gli organizzatori non nascondono il desiderio di allestire una rievocazione storica in grado di far arrivare nella cittadina toscana migliaia di visitatori, dalla stessa Toscana ma ...

Nonnina prigioniera dei ladri - si salva con un bigliettino dalla Finestra : Nel palazzo, semideserto nel pomeriggio di un assolato Giugno romano, nessuno ha notato quello strano andirivieni né sentito le urla di una donna, ottantenne, ma con grinta da vendere. Lei è la protagonista di un...

Il Commissario Montalbano 13 e Luca Zingaretti dalla parte dei migranti (video) : annunciata la Fine delle riprese : Un video annuncia la fine delle riprese de Il Commissario Montalbano 13. La clip, della durata di quasi tre minuti, è stata pubblicata sul profilo social della Carlo Palomar, la casa di produzione della fiction. Luca Zingaretti, l'intero cast e il resto della troupe si erano recati sul set lo scorso aprile per iniziare a girare la tredicesima stagione. Dato l'affetto che i fan nutrono verso Montalbano, la produzione ha deciso di far loro un ...

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei migranti al conFine Usa-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

Donald Trump : "Firmerò un ordine per tenere unite le famiglie dei migranti al conFine con il Messico" : Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che firmerà un provvedimento che evita la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico.Ivanka Trump, figlia, confidente e consigliera del presidente Usa lo avrebbe incitato a porre fine alla separazione dei bambini dai loro genitori migranti irregolari che vengono fermati alla frontiera tra Stati Uniti e Messico. È quanto emerge da una testimonianza indiretta, ...

“Così noi gestiamo i clandestini” - parola di Donald Trump. Migliaia di bambini strappati dalle braccia dei genitori e ‘rinchiusi’ al conFine : “Scusate, non ce la faccio”. Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d’agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. “Abbiamo una grafica?”, ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea. Su Twitter, Maddow si è nuovamente ...

Russia 2018 - la lezione dei tifosi di Senegal e Giappone che puliscono gli spalti a Fine partita : Durante i Mondiali , non mancano momenti di tensione e comportamenti scorretti da parte dei tifosi giunti da tutto il mondo. Quanto accaduto in Russia , però, è una vera e propria eccezione, degna di ...

Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al conFine tra Messico e Usa : Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa La registrazione ha inasprito le polemiche riguardo la politica sull’immigrazione dell’amministrazione Trump Continua a leggere L'articolo Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa proviene da NewsGo.

Usa - pianti dei bimbi in gabbia al conFine con il Messico - agenti : “C’è un’orchestra” : Usa, pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico, agenti: “C’è un’orchestra” Bufera sull’audio registrato alla frontiera tra i due Paesi, dove i minori sono divisi dai genitori secondo le nuove norme sull’immigrazione. Trump: “Non saremo un campo profughi” Continua a leggere L'articolo Usa, pianti dei bimbi in gabbia al confine con il Messico, agenti: “C’è ...

Draghi al forum Bce : dopo la Fine del Qe l’aumento dei tassi sarà graduale - prudente e prevedibile : La politica monetaria della Bce rimarrà “paziente, persistente e prudente” e le prossime mosse della Banca centrale dopo la fine del QE, come l’aumento dei tassi d’interesse e il termine del reinvestimento dei titoli rimborsati a scadenza, saranno “graduali”, trasparenti, e soprattutto “prevedibili”. Così il presidente della Bce Mario Draghi si è rivolto ai banchieri centrali ed economisti riuniti in Portogallo...

ProPublica pubblica l'audio dei bambini separati dai genitori al conFine con gli Stati Uniti : "Papa, papa!". In un audio pubblicato dall'agenzia non profit ProPublica, si sentono le voci e i pianti disperati di un gruppo di bambini, circa 10, provenienti dall'America centrale e separati dai loro genitori al confine con gli Stati Uniti. La registrazione risalirebbe a una settimana fa e, a un certo punto, si sente anche un funzionario fare una battuta sui bimbi in lacrime: "Abbiamo un'orchestra qui. Quello che manca è un ...