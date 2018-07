Figlio di Simona Ventura accoltellato | il gip | ' ' Niccolò salvato dall' intervento degli

Niccolò Bettarini accoltellato : 4 fermi per tentato omicidio/ Figlio di Simona Ventura è uscito dall'ospedale : accoltellato Niccolò Bettarini : ultime notizie sul Figlio di Stefano e Simona Ventura , dimesso ieri dall'ospedale . La procura di Milano accusa i 4 fermati di tentato omicidio (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Niccolò aggredito perché Figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura | : Secondo i magistrati gli aggressori avrebbero riconosciuto il ragazzo ma i fermati smentiscono. Uno di loro: "Non sono stato io, non sapevo chi fosse". I presunti aggressori saranno interrogati domani

Simona Ventura - il Figlio Niccolò Bettarini accoltellato : «Fai la mamma» - commenti choc all'ultimo post su Instagram : La vergogna social. «Fai la mamma che é meglio......non giocare alla ragazzina alla tua età». Ma non solo. «A Me sa di bufala ...guardate la sua ultima story ... una...

"Niccolò accoltellato perché Figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini" : Aggredito perché riconosciuto come figlio di vip. "Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo". Glielo avrebbe urlato in faccia uno dei quattro ragazzi fermati per l'aggressione a...