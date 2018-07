Fico | “I porti non li chiuderei”

Pd - Fiano : “Fico? Ho apprezzato sue parole sui porti ma - come altri del M5s - sottostà al potere assoluto Lega” : “Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue parole”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele Fiano, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del ...

Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico : "I porti sono e resteranno chiusi" : "È un'opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi". Matteo Salvini tira dritto. Da Pontida, caricato dalle migliaia di camicie verdi accorse per il raduno annuale, il vicepremier e ministro dell'Interno risponde senza esitazioni a chi, nelle ultime ore, aveva espresso una linea molto diversa sui migranti e sulla gestione dei barconi ...

Gregorio De Falco sulla linea Fico : "M5S riprenda l'iniziativa : no alla chiusura dei porti - i naufraghi si devono salvare" : "A me interessa delle vite umane, non del consenso ... L'aggressività può avere un senso se ottieni dei risultati. E se ci sono morti è chiaro che non va tutto bene". Il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore dei 5 Stelle, chiede al Movimento di "riprendere l'iniziativa" oggi nelle mani di Matteo Salvini e prende le distanze dalla linea che porta avanti il Governo, in netta opposizione con le Ong e prossimo alla ...

Fico CONTRO DI MAIO-SALVINI/ Migranti - Meloni attacca “vai dai terremotati” : Lega - “porti restano chiusi” : FICO CONTRO Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Roberto Fico : "Io i porti non li chiuderei" : 20.30 - La reazione dei due grandi protagonisti di questo nuovo governo alle parole di Roberto Fico non si sono fatte attendere, anche se sono arrivate in modo più defilato rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Matteo Salvini, oggi impegnato a Pontida in vista del prossimo raduno della Lega, si è limitato a sottolineare come le dichiarazioni di Fico rappresentino un parere personale, non la linea del governo:Divergenze? Non siamo in una ...

Tensione nel governo per le Ong - Fico contro Salvini : "Aprire i porti" | Ministro Interno : "Sua opinione"

Migranti - sui porti è scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Fico si traveste da Boldrini : "I porti non li avrei chiusi" : Qualcuno forse per tattica politica, nella speranza di far scoppiare quelle 'contraddizioni in seno al popolo' che - sperano, con qualche ingenuità - potrebbero mettere in difFicoltà la maggioranza. '...

Salvini e Di Maio frenano Fico : porti aperti alle navi Ong? 'ha parlato a titolo personale' : Sulla chiusura dei porti alle navi delle ong il presidente della Camera prova lo strappo: 'fanno un lavoro straordinario, io li terrei aperti' -

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 luglio : Libia - 500mila pronti a partire. Fico : “Non chiuderei porti a Ong” : Mediterraneo Open Arms verso Barcellona. Solo una nave Ong in zona Soccorsi – L’imbarcazione catalana salva altri 59 migranti, tra cui siriani e palestinesi, in acque libiche: “Da Tripoli non rispondono”. A Malta soltanto Seawatch3 di Cosimo Caridi e Andrea Palladino Meglio di niente di Marco Travaglio Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? In una politica ridotta a derby calcistico, che scambia il vertice europeo per una partita dei ...

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...