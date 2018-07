Fiat 500 Spiaggina | Lapo Elkann firma l’ultima tentazione vintage – FOTO

Fiat 500 SPIAGGINA/ Foto - Lapo Elkann e FCA rendono omaggio al simbolo della dolce vita : FIAT 500 SPIAGGINA Foto, Lapo Elkann ed FCA presentano la riedizione dell’iconico cinquino del ‘58. E' stata presentata nelle scorse ore la versione 2018 della splendida 500 estiva(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Fiat 500 Spiaggina : Lapo Elkann e quell’omaggio all’estate di Capri [FOTO] : A distanza di 60 anni, Lapo Elkann ha reinterpretato la Dolce Vita e ha fatto rinascere l’essenza dell’iconica vettura che scorrazzava per le vie di Capri ed era amata da VIP, attori, cantanti e imprenditori Amata dai VIP, attori, cantanti, presentatori TV e imprenditori, che impazzivano per il suo stile unico, la Spiaggina, con la sua eleganza, è diventata l’emblema di un’epoca, un mito degli anni ’60, il simbolo della Dolce Vita. Il 4 ...

500 Spiaggina : buon compleanno da Garage Italia e Fiat : I 60 anni della Fiat 500 Spiaggina sono stati celebrati in Piazzale Accursio a Milano nella splendida ‘sartoria milanese’ delle quattro ruote, dove un Lapo Elkann visibilmente emozionato ha ricordato che anche la nascita della sede di Garage Italia risale proprio alla fine degli anni 50. Era il 4 luglio del 1958, esattamente un anno […] L'articolo 500 Spiaggina: buon compleanno da Garage Italia e Fiat sembra essere il primo su ...

Fiat 500 Spiaggina '58 celebra la Dolce Vita : uscirà in edizione limitata : Fiat ha presentato la sua 500 Spiaggina '58, firmata da Garage Italia di Lapo Elkann con la collaborazione tecnica di Pininfarina. Si tratta della rivisitazione, in occasione della stagione estiva, di uno dei modelli iconici dell'azienda italiana. Infatti sono passati esattamente 60 anni da quando la prima vettura ha fatto il suo debutto lungo le strade del nostro Paese. La nuova versione sara' disponibile in edizione limitata [VIDEO], giacché ...

Fiat festeggia compleanno della 500 con la nuova Spiaggina : Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere italiana, cui da generazioni si ispira il mondo".

500 Spiaggina – Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni dell’auto italiana più amata [GALLERY] : Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni della 500 Spiaggina: icona mondiale della gioia di vivere Italiana. Un nuovo, unico modello creato ed ideato da Lapo Elkann e Garage Italia per celebrare l’auto Italiana più amata nel mondo. 4 luglio 1958, per la prima volta la 500 Spiaggina fa la sua comparsa sulle strade di Capri. Una vettura iconica che ha accompagnato gli Italiani nel grande percorso di rinascita economica e sociale del Paese. ...

Fiat 500 Spiaggina - Garage Italia di Lapo Elkann festeggia i 60 anni della piccola scoperta : 'Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere Italiana cui da generazioni si ispira il mondo', sostiene in una nota ufficiale Lapo Elkann , ...

L'esclusiva Fiat 500 'Spiaggina '58' è il tributo speciale per compleanno di Fiat 500 : Roma, 4 lug., askanews, - Estate 1958. Una brezza leggera sfiora la costa di Capri, accarezzando gli scafi dei lussuosi yacht ormeggiati al porto. Sulla banchina, L'esclusiva 500 Jolly, più conosciuta ...

Spiaggina 58 - Un tributo speciale per il compleanno della Fiat 500 : Spiaggina '58. questo il nome della nuova 500 cabrio con cerchi di lega dedicati in stile anni 60, con calotte cromate e fascia bianca. In soli 1958 esemplari, color azzurro Volare. Viene prodotta direttamente dalla Fiat ed entra a far parte della lunghissima serie di allestimenti speciali, 30 in poco più di dieci anni. L'interno è bianco con i sedili rivestiti sulla fascia centrale di tessuto a righe orizzontali, molto elegante, non ostentata, ...

