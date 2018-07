ossolanews

: Festival Oxilia, terzo weekend teatrale a Domodossola e Vanzone - ossolanews : Festival Oxilia, terzo weekend teatrale a Domodossola e Vanzone - zazoomnews : Proseguono gli appuntamenti del festival Oxilia - teatro e musica per la terra dOssola - #Proseguono #appuntamenti… - ossolanews : Proseguono gli appuntamenti del festival 'Oxilia - teatro e musica per la terra d’Ossola' -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Gli spettacoli in teatro prevedono un biglietto di ingresso , intero 15 euro, ridotto 12, ; riduzioni per studenti, giovani fino a 26 anni, compagnie teatrali, over 65.