Ferrovie | Mazzoncini | FS Italiane | ricandidato Presidente UIC

Ferrovie dello Stato - l’ad Mazzoncini rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta su Umbria mobilità : Il gup di Perugia ha rinviato a giudizio per truffa il numero uno delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini e altre tre persone imputati accusate a vario titolo di irregolarità nell’aggiornamento della banca dati dell’Osservatorio trasporto pubblico locale del Ministero dei trasporti. Secondo il pm Manuela Comodi hanno falsato i dati sui ricavi da traffico di Umbria mobilità per la concessione di contributi per poco meno di sei milioni di ...

Fs : Mazzoncini incontra delegazione Ferrovie estoni - focus su Av/Ac : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – L’Ad e Direttore Generale di Fs Italiane Renato Mazzoncini ha incontrato oggi a Roma una delegazione delle Ferrovie estoni guidata da Erik Laidvee, Presidente del consiglio di amministrazione di AS Eesti Raudtee la società che gestisce le linee ferroviarie in estonia. Il numero uno di Fs Italiane ha illustrato ai colleghi le tecnologie avanzate del sistema Alta Velocità/Alta Capacità italiano. La visita ...