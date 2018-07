Ferrari | “A Silverstone possono arrivare punti importanti”

F.1 Silverstone - Vettel : 'La Ferrari è forte. Ma ora contano gli sviluppi' : Testa della classifica ritrovata, ma ora sotto con gli sviluppi. In casa Ferrari il podio austriaco di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel ha consentito al Cavallino di salire nuovamente in vetta al ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Silverstone un feudo Mercedes. La Ferrari deve pescare il jolly per ribaltare le gerarchie : Il Circus della Formula Uno non si ferma mai in questo inizio d’estate e, dopo le montagne della Stiria (Austria), la destinazione è Silverstone (Gran Bretagna), per il decimo round stagionale. La storica pista inglese è l’ultima tappa del trittico di queste ultime settimane e rappresenta una prova di verifica importante per la Ferrari, nel duello con la Mercedes. Sul Red Bull Ring, la Rossa ha portato a casa un secondo posto con ...