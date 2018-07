Fedex-Tnt | raggiunto accordo | scongiurati 361 licenziamenti 3

Fedex-Tnt - Filt Cgil : con accordo evitati i licenziamenti : Roma, 5 lug., askanews, - Scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti i lavoratori di Fedex e Tnt. Lo affermano Giulia Guida, segretaria nazionale della Filt Cgil, e Antonio Pepe ...

Fedex-Tnt - c’è l’accordo : ricollocazioni ed esodi incentivati al posto dei licenziamenti : Sul caso Fedex-Tnt c’è una tregua almeno fino al 2019. Secondo i sindacati ci saranno ricollocamenti all’interno dell’azienda, circa 220, e poi esodi incentivati volontari, con una verifica fino ad aprile 2019. In ballo c’erano 361 licenziamenti e 115 trasferimenti, che al momento sono congelati. L’intesa è arrivata dopo una maratona negoziale ad oltranza, presso la sede del ministero del Lavoro e oltre a scongiurare i ...

Fedex-Tnt : raggiunto accordo - scongiurati 361 licenziamenti : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – accordo fatto al ministero del Lavoro per la vertenza Fedex-Tnt. Dopo una trattativa ad oltranza, azienda e sindacati hanno raggiunto un’intesa che scongiura i 361 licenziamenti attraverso il ricorso a ricollocazioni ed esodi incentivati. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. L'articolo Fedex-Tnt: raggiunto accordo, scongiurati 361 licenziamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Fedex-Tnt : trattativa a oltranza a min. Lavoro per stop licenziamenti : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Si tratta ad oltranza al ministero del Lavoro per scongiurare i licenziamenti alla Fedex-Tnt. Dopo l’incontro di ieri, cominciato ieri mattina e terminato nella tarda serata, la maratona negoziale è ripresa oggi, presso la sede del dicastero di Via Fornovo, per tentare la stretta finale e arrivare a un accordo che scongiuri i 361 licenziamenti e il trasferimento di 115 lavoratori. Secondo quanto ...

Fedex-Tnt : nuovo round a min. Lavoro per scongiurare licenziamenti : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – E’ in corso al ministero del Lavoro il nuovo round per la vertenza Fedex-Tnt. Intorno alle 12, è ripresa infatti, la trattativa presso la sede del dicastero di via Fornovo per scongiurare i 361 licenziamenti e il trasferimento di 115 lavoratori. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, si sta lavorando a un testo che prevederebbe misure di ricollocazione e incentivi ad esodi volontari. Il negoziato è ...

Fedex-Tnt : Filt - domani presidio al min. Lavoro contro licenziamenti : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – domani a Roma in occasione della ripresa del confronto, si terrà un presidio davanti alla sede di via Fornovo del ministero del Lavoro. Lo riferisce la Filt Cgil in merito alla vertenza Fedex Tnt sottolineando che ‘entro il 6 luglio, termine di chiusura della procedura si deve trovare un accordo scongiurare i 361 licenziamenti ed il trasferimento di 115 lavoratrici”.L'articolo Fedex-Tnt: Filt, ...

Giuseppe Conte incontra i lavoratori di Fedex-Tnt : "Fidatevi di noi" : Breve incontro, al suo arrivo in taxi a Montecitorio, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed una delegazione di lavoratori di Fedex-Tnt che protestano in piazza contro i licenziamenti. Prima di entrare alla Camera, dove lo attendeva il presidente Roberto Fico, Conte ha detto ai lavoratori che chiedevano attenzione alla loro vertenza: "Vi dovete fidare di tutti questi ministri, abbiamo messo su una bella squadra, il ministro dello ...

Fedex – Tnt - scioperano dipendenti : “Due giorni e una notte di stop per salvare 500 posti dalla speculazione” : Scatta a mezzanotte lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di FedEx-Tnt in risposta ai 361 licenziamenti annunciati ad aprile, a due anni dall’acquisizione da parte della multinazionale americana. Punti nevralgici della protesta, che inizierà a mezzanotte e proseguirà fino alle 23:59 di venerdì, è la Lombardia, con il blocco dell’hub FedEx di Malpensa e relativi voli merci e di quello Tnt a Peschiera Borromeo. Altri presidi sono stati organizzati ...

Fedex-Tnt : sindacati - da domani sciopero 2 giorni contro licenziamenti : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – domani e il 1 giugno si fermano per due giorni tutti gli addetti di FedEx e Tnt, compresi gli appalti. Lo sciopero, che segue quello del 17 maggio scorso, è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. ‘La trattativa con le due aziende e l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante ...

Fedex-Tnt : confermato sciopero 31 maggio e 1 giugno : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Si avvicina lo sciopero di due giorni dei lavoratori di FedEx e Tnt. I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato la protesta indetta per il 31 maggio e per il 1 giugno prossimi, dopo il nulla di fatto, venerdì scorso, nella trattativa al Mise sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante 115 persone. Le due aziende non hanno accolto ...

