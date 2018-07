Fallout 76 | la cover del brano “Country Roads” che ha accompagnato il trailer

eurogamer

(Di giovedì 5 luglio 2018) Quando76 è stato proiettato all'E3 2018, ilerauna deliziosa versione della popolare canzone country, "Country Roads, Take Me Home", un'ode alla campagna degli Stati Uniti, che in pratica ha generato l'intero genere della musica country (e probabilmente proprio da questoproviene il nome del genere). Country Roads, Take Me Home è una canzone che ha ricevuto molte, ma quella che abbiamo ascoltato neldisuona decisamente nuova.La canzone è unarealizzata appositamente per76 e, come segnala Gamingbolt, è ora disponibile per l'acquisto su iTunes Store. Inoltre, ilpuò essere vostro per un prezzo davvero economico, un dollaro. I proventi, infine, sono destinati all'associazione di beneficenza Habitat for Humanity.76 è previsto per il 14 novembre di quest'anno. Arriverà su PS4, Xbox One e PC.Read ...