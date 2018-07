Facebook è un editore? In pubblico no | in tribunale sì

Facebook cala la maschera e diventa un editore di notizie : Sono finiti i giri di parole: Facebook è ufficialmente un editore. Almeno negli Stati Uniti. La sezione Watch, finora dedicata allo streaming, verrà utilizzata come piattaforma per trasmettere alcuni programmi di news a partire da questa estate. CNN to Launch “Anderson Cooper Full Circle” Show on Facebook Watch https://t.co/AslUBzBO5E pic.twitter.com/xApcdatUeF — CNN Communications (@CNNPR) 6 giugno 2018 I volti ingaggiati per assolvere a ...