FABRIZIO MORO FEAT ULTIMO “I suoi occhi raccontano una bella storia” Wind Summer

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 5 Luglio : Ermal Meta e FABRIZIO MORO incantano piazza del Popolo : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Bianca Guaccero e FABRIZIO MORO stanno insieme? Parla l’attrice : Bianca Guaccero commenta il gossip su Fabrizio Moro Nell’ultimo periodo si è Parlato sempre più insistentemente di una storia d’amore segreta tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Un gossip che i diretti interessati non hanno mai commentato, tanto che in molti hanno ipotizzato ad un’implicita conferma. Ebbene, niente di più falso! La nuova conduttrice di […] L'articolo Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme? Parla ...

Scaletta del Wind Summer Festival e ospiti del 5 luglio da FABRIZIO MORO e Ultimo a Ermal Meta e Irama : La Scaletta del Wind Summer Festival, valida per la prima serata, è disponibile in questo post. L'elenco degli artisti che vedremo questa sera su Canale 5 è già noto in quanto il Festival dell'estate è giù stato registrato. La registrazione della prima serata si è tenuta a Roma, in Piazza del Popolo, lo scorso venerdì 22 giugno e ha visto sul palco una serie di artisti per la presentazione dei rispettivi nuovi singoli in radio per ...

FABRIZIO MORO feat Ultimo/ Video L'Eternità (Il mio quartiere) dedicato alla loro città (Wind Summer Festival) : Fabrizio Moro feat. Ultimo, i due artisti romani si esibiranno stasera nella prima puntata del Wind Summer Festival con il singolo "L'Eternità (Il mio quartiere)"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:37:00 GMT)

Giffoni 2018 : concerti di Max Gazzè - Ermal Meta - Ultimo - FABRIZIO MORO - Benji e Fede e tanti altri : Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji e Fede e Livio Cori 21 luglio Ermal Meta e Eva 22 luglio ...

Tutti gli ospiti di Giffoni Music Concept 2018 - da Ermal Meta e FABRIZIO MORO a Benji e Fede : programma completo : Anche Ermal Meta, Fabrizio Moro, Benji e Fede e Annalisa tra gli ospiti di Giffoni Music Concept, la leg Musicale del Giffoni Film Festival dal 20 al 28 luglio a Giffoni Vallepiana. Previsti incontri e masterclass con i protagonisti, così come avviene ogni anno in occasione della kermesse dedicata al cinema e ai più giovani. Tanti gli artisti che prenderanno parte all'evento, a cominciare da Ermal Meta e Fabrizio Moro, più recenti vincitori ...

Wind Music Awards 2018/ Diretta terza serata e cantati : FABRIZIO MORO e Ultimo con l'Eternità (26 giugno) : Wind Music Awards 2018, terza puntata: Diretta e cantati. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli, stasera spazio agli artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane.

WIND SUMMER FESTIVAL 2018 - ROMA/ Emma - Ermal Meta e FABRIZIO MORO oggi in gara : ecco cosa vedremo (22 giugno) : L'estate si apre con il WIND SUMMER FESTIVAL al via oggi, 22 giugno, a ROMA per un totale di quattro serate che andranno in onda a luglio su Canale 5 e che proclamerà la canzone dell'estate(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:48:00 GMT)

FABRIZIO MORO ed Ermal Meta ad Assisi con Non mi avete fatto niente tra i cori dei bambini (video) : Dopo aver infiammato lo stadio Olimpico di Roma lo scorso sabato 16 giugno, Fabrizio Moro ed Ermal Meta ad Assisi si sono ritrovati sul palco della serata della kermesse benefica Con il cuore, condotta anche quest'anno da Carlo Conti e trasmessa in prima serata su Rai 1. I due artisti sono saliti sul palco della piazza inferiore della basilica di San Francesco d'Assisi per la serata solidale che da 16 anni raccoglie fondi per sostenere le ...

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ "La nostra collaborazione non finisce qui" (Con il cuore nel nome di Francesco) : ERMAL META e FABRIZIO MORO, il duo è pronto a tornare sul palco con il suo ultimo successo ''Non mi avete fatto niente". La canzone ha vinto Sanremo 2018 (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Con il cuore nel nome di Francesco/ Diretta e ospiti : aprono FABRIZIO MORO e Ultimo (19 giugno) : Con il cuore nel nome di Francesco, ecco le anticipazioni e gli ospiti dell'evento in onda stasera, martedì 19 giugno 2018 su Rai1 condotto da Carlo Conti.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 20:42:00 GMT)

Con il cuore nel nome di Francesco - anteprima : FABRIZIO MORO ft Ultimo - L'Eternità : [live_placement]Con il cuore nel nome di Francesco 2018, anticipazioni prosegui la letturaCon il cuore nel nome di Francesco, anteprima: Fabrizio Moro ft Ultimo, L'Eternità pubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2018 20:48.

Diretta e ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1 il 19 giugno con Ermal Meta - FABRIZIO MORO e gli altri : Tutti gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1 in Diretta il 19 giugno. La manifestazione sarà ospitata dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, con la conduzione di Carlo Conti da 16 anni alla guida dell'evento. Come ogni anno, lo spettacolo unirà musica, cultura e spiritualità con la partecipazione di alcuni degli artisti italiani del momento. L'evento di solidarietà Con il cuore nel nome di ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Ostuni da Emma a Ultimo - FABRIZIO MORO e Gabry Ponte : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live ad Ostuni, prima delle tappe in programma quest'estate. Sul palco di Piazza Della Libertà ad Ostuni saliranno alcuni degli artisti più apprezzati del momento in Italia, Live per presentare i nuovi singoli in radio nel periodo estivo. Il cast di ospiti di Radionorba Battiti Live ad Ostuni spazia dal pop al rap tra gruppi musicali ed artisti solisti. Il rap sarà rappresentato da Gué ...